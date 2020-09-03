Психолог рассказал почему нельзя вкладываться в семейный бюджет пополам с мужчиной

Мужчина, как глава семьи, должен понимать и принимать свою ответственность за вас и ваших детей, в том числе финансовую. Если вы его приучили, что всегда платите вместе с ним пополам, то потом переучить будет очень трудно! С самого начала ставьте своего избранника перед фактом, что он будет отвечать за вашу семью и обеспечивать её.
Очень часто девушки, которые недавно вышли замуж, совершают одну из самых распространённых ошибок — они начинают вкладываться финансово наравне с мужем.
Главный добытчик в семье всегда должен быть мужчина!
Почему это ошибка? Потому, что муж привыкает к такому сценарию семейной жизни, а когда жена уходит в декрет и больше не может зарабатывать деньги, тут и начинаются главные проблемы.
«Павел, моя история такая. Три года назад вышла замуж. Зарабатывали мы одинаково, во всё вкладывались пополам, все покупки всегда обсуждали. Мне казалось, это идеальный вариант семьи.
Когда ушла в декрет, зарабатывать перестала естественно, а расходы увеличились: я не работаю плюс маленький ребёнок. Муж начал ныть, что денег не хватает, стал тратить всё сам, не советуясь со мной.
Все мои доводы о том, что он должен нас содержать, разбиваются о стену. Он заявил, что я должна поскорее выйти на работу и вкладываться в семейный бюджет как раньше.
Это стало для меня неприятным открытием. То есть, если я не смогу по каким-то ещё причинам работать, то что тогда? Он вообще уйдёт, чтоб не тратить на меня и своего же ребёнка деньги? И что теперь, ждать развода?»
Именно поэтому я всегда говорю, что вам, прекрасные мои, вкладываться в семью финансово 50/50 с мужчиной нельзя! Мужчина, как глава семьи, должен понимать и принимать свою ответственность за вас и ваших детей, в том числе финансовую.
Если вы его приучили, что всегда платите вместе с ним пополам, то потом переучить будет очень трудно! С самого начала ставьте своего избранника перед фактом, что он будет отвечать за вашу семью и обеспечивать её.
Главный добытчик в семье всегда должен быть мужчина! Понимая это, он будет стремиться заработать больше, у него начнёт вырабатываться необходимый уровень тестостерона, который помогает ему двигаться к поставленным целям и гордиться своими достижениями.
В случае, когда мужчина уже привык к вложениям в семейный бюджет 50/50, вам либо придётся продолжать всегда вкладываться наравне, либо попробовать обговорить с ним эту ситуацию, чтобы убедить его изменить свои взгляды.
Постарайтесь провести этот разговор доброжелательно, находясь в женском состоянии, не допуская упрёков и претензий.
Опишите ему, что пока вы заботитесь о вашем ребёнке, кормите его, укладываете спать, гуляете с ним, развиваете его, а также занимаетесь другими домашними делами в вашем общем доме, мужу нужно позаботиться о вас и обеспечить вашу семью финансово.
То есть, вы заботитесь о ребёнке и о доме, он заботится о вас — тем самым, вы оба вкладываетесь в семью. А чтобы муж охотнее и быстрее перестроился, старайтесь искренне благодарить его за усилия, вдохновляйте на новые цели, будьте женственны и кокетливы, не забывайте с ним флиртовать!
Наполняйте мужа энергией и заряжайте мотивацией, тогда он будет стараться развиваться и расти ради вас!