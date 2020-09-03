Психолог рассказал почему нельзя вкладываться в семейный бюджет пополам с мужчиной

Мужчина, как глава семьи, должен понимать и принимать свою ответственность за вас и ваших детей, в том числе финансовую. Если вы его приучили, что всегда платите вместе с ним пополам, то потом переучить будет очень трудно! С самого начала ставьте своего избранника перед фактом, что он будет отвечать за вашу семью и обеспечивать её.

Очень часто девушки, которые недавно вышли замуж, совершают одну из самых распространённых ошибок — они начинают вкладываться финансово наравне с мужем.

Главный добытчик в семье всегда должен быть мужчина!

Почему это ошибка? Потому, что муж привыкает к такому сценарию семейной жизни, а когда жена уходит в декрет и больше не может зарабатывать деньги, тут и начинаются главные проблемы.