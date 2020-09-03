На Бразилию выпал каменный дождь

strangesounds.org: Тысячи людей устремились в отдаленный город Санта-Филомена на северо-востоке Бразилии после того, как сотни кусков огромного метеорита начали падать с неба, «как дождь».

На данный момент найдено до 200 фрагментов метеорита, упавшего 19 августа. Но, как предполагают искатели, фрагментов может оказаться гораздо больше.

Самый большой найденный фрагмент весит 40 кг и его оценили в 26 800 долларов. Это приблизительно средняя зарплата в этом районе, умноженная на 12 месяцев и потом умноженная на 10 лет. Фрагмент был обнаружен 27 августа.

Местные жители, живущие в городе, теперь называют метеоритную бурю «чудом» и днем, когда «деньги начали падать с неба». Большинство самых больших камней было найдено в районе церкви, поэтому у местных жителей нет никакого сомнения, что «чудесный метеорит был послан Богом».

Через несколько часов после падения камней в город приехали охотники за метеоритами из других частей Бразилии, а также профессиональные коллекционеры из США и Уругвая.

Команда из 4 ученых из Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро сейчас пытается договориться о цене на крупный и необычный камень. Они уже предложили нашедшему вполне хорошие деньги, но у бразильских ученых не будет шансов, если к аукциону подключатся американские охотники. В таком случае камень уедет в коллекцию в США.

Считается, что упавший метеорит – разновидность хондрита, происхождение которого восходит к истокам Солнечной системы. Только 1% метеоритов относится к этому типу, а образцы можно продать за десятки тысяч долларов. Самый большой из когда-либо зарегистрированных хондритов весил 1770 кг и был извлечен из метеоритного дождя в Цзилинь в 1976 году.

Комментарий : Как все мы знаем и помним, американские инсайдеры ванговали на конец августа начало метеоритного дождя, который с началом сентября усилится до грозового ливня или как-то так, поэтому вполне можно сказать, что метеоритный дождь начался и пора расползаться по укрытиям. Однако, на предмет этого бразильского чуда нас терзают смутные сомнения.

Метеорит, упавший 19 августа выглядел так:

То есть ничего особо грандиозного. Судя по яркости и отсутствию грохота диаметр камня был где-то около метра. На этот счет есть простые формулы, согласно которым метеорит должен был взорваться на высоте 45 километров.

Если допустить, что там было 5 метров, что будет с эпической натяжкой, распад камня произошел бы на высоте 30 километров и до земли что-то бы долетело только в случае метеорита из чистого железа, не хондрита. Но поскольку там было не железо, давайте представим взрыв шрапнельного снаряда на высоте 30 километров и круг разлета осколков. По идее там разлетится по всей Бразилии и вероятность плотного падения возле какой-то там церкви практически исключена.

Подобное могло произойти только в случае метеоритного дождя – то есть чтобы там прилетела целая куча метеоритов, но судя по кадрам с места инцидента никакого дождя не было. Поэтому один какой-то кусок люди найти могли, но много кусков, да еще и лежащих рядом можно было обнаружить только с помощью БПЛА с инфракрасными камерами, который запустили бы сразу после падения и собрали приблизительную картину разлета осколков. Этого сделано не было, так что какая-то там находка исключена.

Само простое объяснение ситуации – это развод лохов на бабло. То есть местные жители знают ценность таких булыжников и потому, когда их периодически находят, то где-то складывают в кучу. Потом, когда в соседнем районе падает метеорит – они хватают эти находки, тащат на место события, находят лоха в пробковом шлеме и начинают бегать вокруг него хороводом, протягивая камни и давая клятвы на Библии, что нашли это только вчера и неподалеку. То есть хороший такой и безобидный бизнес, избавляющий кретинов от лишних денег и помогающий людям выжить. В свое время индусы так продавали англичанам “пойманных кобр”, а вьетнамцы “пойманных крыс”.

С другой стороны, есть и сложное объяснение ситуации. Может быть и так, что эти камни действительно упали с неба, но это были не метеориты. Такие случаи в мире бывают время от времени и описаны еще в газетках XIX века, когда на город словно кто-то высыпает карьерный самосвал со щебенкой.

В последний раз такое чудо было пару лет назад в одной из деревень Индии, а в позапрошлом веке где-то в Европе произошел даже комичный случай, когда на место события приехал начальник, стал перед городской ратушей и стал толкать речь, чтобы пристыдить паникеров и мошенников, доказывая народу, что падающих с неба камней не бывает. И в этот момент очередной булыжник из облаков проломил ему и череп, и блестящую железную каску. Наверное, каска до сих пор лежит в городском музее.

Поэтому чего-то подобного нельзя исключать и на этот раз, поскольку и камни, и прочий строительный мусор, и даже животные иногда с неба падают. Возможно, что с неба падают в том числе и какие-то футурологические обертки от конфет и другой подобный мусор – такие эпизоды, в частности, описывает Чарльз Форт в своей монографии “1001 забытое чудо, Книга проклятых”.

На создание этой книжечки господин Форт потратил почти все, что заработал на своем магазине. Методика собирания фактов там была простая: если газета где-то писала про какие-то чудеса типа падающих с неба камней – Форт или отправлялся на место сам, или нанимал частного детектива, который все разнюхивал, опрашивая свидетелей и изучая вещественные доказательства. Поэтом, если Форт пишет, что где-то там что-то там было – в этом можно не сомневаться. То есть камни с неба иногда падают. Возможно, именно такие камни упали и на Бразилию, что предполагает – камни упадут и где-то еще, так что следим за развитием событий.

Источник — thebigtheone.com .