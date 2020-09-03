Странные радарные фигуры над Мексикой. Это был НЛО или магический портал?

1 сентября 2020 года несколько пользователей известного погодного сервиса windy.com обратили внимание на странные показания радара над Мексикой:

:https://streamable.com/e/zq4s0t

Озадаченный господин Isotrop, один из обнаруживших аномалию, побежал спрашивать “что это?” у прославленного метеоролога, который поклялся на Библии, что отродясь не видел ничего подобного, а потом вообще удалил эту тему у себя в аккануте.

Тем не менее, другие граждане оказались умнее и стали разбираться без помощи светлых адептов:

Таким образом, как выяснилось в ходе обсуждения, этот загадочный круг появлялся на радаре несколько раз и в каждом случае его форма была слегка другая. Так же этот “артефакт” вращался вокруг своей оси. Но что это было?

Первым делом люди немедленно вспомнили, что нечто подобное было уже в Австралии в начале года (мы рассказывали об этом инциденте в материале Сжигая Австралию кто-то меняет на Земле климат):

В Австралии диаметр круга был порядка 700 км, в Мексике был круг диаметром порядка 300 км и структуры их разные, но что оба случая объединяет?

Австралийский артефакт образовался вокруг городка Маунт-Айз, в центре которого расположена одноименная гора. Гора у местных бушменов традиционно считалась “местом силы” и ходить туда кому-то кроме шаманов запрещалось. В наши дни про “места силы” люди забыли, поэтому Маунт-Айз известен больше своей уфологической активностью – это одна из самых аномальных зон Австралии.

Круг в Мексике возник точно вокруг города Гуанахуато:

В современной Мексике городок роли никакой не играет, да и основан он не сильно давно, поскольку ацтеки называли этот район «металлическое место»: зона была табуирована, считалась местом явления богов и там добывали золото.

Поэтому, взвесив сальдо и бульдо, самым логичным будет предположить появление над Мексикой маточного корабля “марсиан”. Что-то там нарушилось с камуфляжем и корабль ненадолго стал виден. Однако, предлагают и другие, альтернативные объяснения.

Мексика – это страна, которая единственная в мире может бросить вызов по количеству массовых захоронений таким строителям светлого будущего, как СССР, КНР, КНДР, Кампучия и так далее. Тысячами людей там, конечно, никто в шахты не сбрасывал, целыми баржами не топил, но могилы по 100-200 трупов находят довольно часто.

Традиционно все это списывают на разборки картелей, на торговлю органами и прочее, однако, как говорят знающие люди – в Мексике процветает наследие ацтеков и какие-то местные шаманы время от времени устраивают ритуальную резню во славу своих богов. На этом основании высказывается мысль, что 1-го сентября культисты снова кого-то принесли в жертву, после чего в небе открылся специфический портал – его и засекли погодные радары.

Версия НЛО лично нам кажется наиболее убедительной, тем не менее, портала мы тоже не исключаем.

Так, согласно эфиопскому календарю 21 декабря 2012 года, то есть конец календаря майя, выпадало на 27-е августа 2020 года по текущему календарю, поэтому, если какой-то Конец Времен у майя и ацтеков есть, то он и выпадает как раз на август-сентябрь текущего года (точную дату знают только жрецы). И хотя ацтеки, судя по всему, много кого разобрали на органы на своих пирамидах, окончание разного рода временных циклов всегда вызывали у культистов особый ажиотаж – в такие дни вырезали десятки тысяч. Поэтому вполне может быть, что желая отсрочить Конец Света какие-то местные жрецы собрались на “место силы” и устроили там очередную грандиозную резню.

В новостях об этом, разумеется, не расскажут – только полицейские может быть что-то найдут через несколько десятков лет, так что будем следить за развитием событий: если версия с порталом правильная, то как бы жертвоприношение не затеяли и где-то еще.

Источник