«Все, что можно купить за деньги, уже дешево»: 25 жизненных наблюдений Джорджа Бернарда Шоу

Драматург и романист Джордж Бернард Шоу — выдающийся критик, человек потрясающе острого ума и языка, похожего на лезвие бритвы…

В 1925 году, когда ему присудили Нобелевскую премию по литературе, Шоу заявил, что это всего лишь «знак благодарности за то облегчение, которое он доставил миру, ничего не напечатав в текущем году». Драматург отказался от денежной премии, после чего его буквально завалили письмами с предложениями отдать деньги другим людям, если они ему не нужны. Шоу по этому поводу ехидно заметил: «Альфреду Нобелю еще можно простить изобретение динамита. Но только враг рода человеческого мог изобрести Нобелевскую премию».

После смерти жены Шарлотты, писатель не изображал убитого горем вдовца, объясняя, что после «сорока годков любви и преданности» свобода может оказаться совсем недурным приобретением.

А еще он был вегетарианцем. В 70 лет на вопрос «Как вы себя чувствуете?», он ответил: «Прекрасно, только мне докучают врачи, утверждая, что я умру, если не буду есть мясо».

В 90 лет на тот же вопрос он отвечал: «Прекрасно, больше меня никто не беспокоит: те врачи, которые меня пугали, что я не смогу прожить без мяса, уже умерли».

Джордж Бернард Шоу прожил 94 года. Некролог, который опубликовали газеты, был написан заранее — Шоу с энтузиазмом отредактировал его за несколько лет до своей смерти.

Он умел очень точно сочетать юмор и глубокие жизненные наблюдения. И вот лишь небольшая часть его высказываний, подтверждающих это:

Расстояние ничего не портит. Разница в возрасте ничего не портит. Мнение родителей ничего не портит. Всё портят люди. Сами.

Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни: всё, что можно купить за деньги — уже дёшево!

Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в том толк, если женщина твоя плачет?

У оптимистов сбываются мечты. У пессимистов — кошмары.

Вопрос «А что подумают люди?» — должен стоять на самом последнем месте. По сути всем все равно. Жизнь то — твоя.

Перед тем как излить душу, убедитесь что «сосуд» не протекает!

Мир настолько сгнил, что даже влюбиться в кого-то — это самый большой риск, который мы можем себе позволить. Нас сжимает изнутри от вероятности, что это окажется не взаимно или агрессивно воспринято. Люди разучились любить, миром правят потребительские отношения.

Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отношения. Хочется просто встать, пожелать всего хорошего и уйти.

Не спеши помогать тем, кто не просил тебя об этом. Не лезь с советами к тем, кто их не спрашивал. Цени себя, свое слово, свои мысли.

Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, плавать под водой как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле как люди.

Честность и верность — это дорогой подарок, которого от дешевых людей не стоит ожидать.

Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить.

Лучше жить со строптивой женщиной, чем со скучной. Таких, правда, иногда душат, зато никогда не бросают.

Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать.

Люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств. Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужные ему условия и, если не находит, создаёт их сам.

Дружба между мужчиной и женщиной — это отношения либо бывших любовников, либо будущих.

Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.

Только дурак может праздновать годы приближения смерти.

Ты должен осознать, что люди имеют право мыслить не так, как мыслишь ты, и не делать того, чего ты от них ожидаешь. Они, вероятно, любят тебя, но их любовь может проявляться не так, как ты хочешь.

Любите мужчин. Им очень нужна ваша любовь. Даже если они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И любила по-настоящему.

Бойтесь людей, чей Бог на небе.

Молчание — самое совершенное выражение презрения.

Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается.

Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других.

2 процента людей — думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать.

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