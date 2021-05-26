4 знака Зодиака, которые втайне ненавидят людей

Некоторым людям нравится находиться среди толпы. Общение заряжает их энергией. Но есть и другие люди, которые не очень-то любят окружающих, даже если этого и не показывают…

Овен

Представители этого знака отличаются врожденными высокомерием и надменностью. Они убеждены в своем превосходстве над окружающими, а потому смотрят на людей свысока.

Лев