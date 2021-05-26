4 знака Зодиака, которые втайне ненавидят людей

Некоторым людям нравится находиться среди толпы. Общение заряжает их энергией. Но есть и другие люди, которые не очень-то любят окружающих, даже если этого и не показывают…
Овен
Представители этого знака отличаются врожденными высокомерием и надменностью. Они убеждены в своем превосходстве над окружающими, а потому смотрят на людей свысока.
Лев
Вам вряд ли захочется попасть в список врагов Льва. В своей ненависти к другому человека Львы могут быть довольно жестокими. Они сделают все, чтобы унизить вас, проявляя предельный уровень агрессии, бесчувственности и грубости. Если Лев вас возненавидел, он превратит вашу жизнь в сущий ад.
Скорпион
В том, что касается ненависти, Скорпионам нет равных. Они — сущее зло и месть их жестока. От насилия и агрессивного поведения их отделяет одно мгновение. Скорпионы могут ненавидеть обидчиков всю свою жизнь.
Стрелец
Стрельцы не тратят время на размышления о том, как лучше отомстить обидчику. Они смело переступают через других людей и двигаются дальше, не особо разбираюсь — кто прав, а кто виноват.