4 жизненных правила Фаины Раневской, которые могли бы сделать ее хорошим психологом

Фаину Раневскую обожали или ненавидели, но никого рядом с собой она не оставляла равнодушным!
Одни говорили, что у нее невыносимый характер, другие считали ее излишне ранимой и импульсивной, но те и другие смеялись над ее афоризмами.
Сама Раневская рассказывала, что родители не додали ей любви в детстве, именно поэтому она стала актрисой и пыталась восполнить эту нехватку.
«Мне вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве», — говорила она в биографической книге «Почему все дуры такие женщины».
Вероятно, эта детская травма, как бы сказали сегодня, заставляла ее быть колючей с окружающими. Она давала такие хлесткие прозвища коллегам, что многие попросту боялись с ней связываться. Чаще всего она насмехалась над женскими недостатками и любовными драмами. И тоже, скорее всего, потому что сама была одинока.
«Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень», — говорила Раневская.
В книге Раневской есть несколько интересных цитат, которые могут научить мудрости. Сегодня их используют психологи…
1. Люди сами себе устраивают проблемы
Раневская говорила, что никто не заставляет человека выходить замуж за скучного и бедного мужа, или устраиваться на малооплачиваемую работу. Он сначала сам это выбирает, а потом начинает жаловаться на жизнь.
«Это — как купить неудобные туфли. Ведь вы же заранее знали, что вам в них некомфортно! Так почему вы вините в этом судьбу?»
2. Не нужно обращать внимания на мнение окружающих
Большинство наших проблем — из-за того, что нас слишком волнует общественная реакция: что обо мне подумают, как меня воспримут… Но все это — полная ерунда. Раневская, например, представляла себя кошкой, которой совершенно наплевать, что о ней скажут мыши. Мудрая мысль, не правда ли?
3. Мечты сбываются в тот момент, когда мы о них забываем.
Сегодня об этом говорят все модные коучи, а Раневская сформулировала это правило много лет назад. Она говорила, что любая мечта сбудется, стоит вам о ней забыть. Проверьте, Фаина Георгиевна знала, о чем говорила!
4. Не нужно жить воспоминаниями
«Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить», — говорила Раневская. И была совершенно права.
Вместо того чтобы без конца прокручивать в памяти события давно минувших дней, нужно наслаждаться сегодняшним днем и смело смотреть в будущее. Ведь воспоминания и сожаления о прошлом отнимают у нас огромное количество энергии и времени.