4 жизненных правила Фаины Раневской, которые могли бы сделать ее хорошим психологом

Фаину Раневскую обожали или ненавидели, но никого рядом с собой она не оставляла равнодушным!

Одни говорили, что у нее невыносимый характер, другие считали ее излишне ранимой и импульсивной, но те и другие смеялись над ее афоризмами.

Сама Раневская рассказывала, что родители не додали ей любви в детстве, именно поэтому она стала актрисой и пыталась восполнить эту нехватку.