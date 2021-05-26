Достойная старость держится на трех китах: правила жизни Виктории Токаревой

Писательница Виктория Токарева в одном из интервью сказала: «Мне стало лучше жить с годами». Она утверждает, что молодость — это пора тревог и сомнений, еще не знаешь, кто ты такой и что тебе по-настоящему нужно от жизни.

За многое придется побороться и до конца не уверен — справишься ли ты? В молодости вечно чего-то не хватает: любви, жилья, денег, знаний.

Суммарно — это портрет неуверенного в себе, в своем будущем человека. Счастливыми умет быть только старики. У старости нет будущего, но именно этот факт и позволяет наслаждаться процессом жизни, любоваться каждым днем. Люди становятся очень чувствительными и обращают внимание на те вещи, которые раньше не замечали.