Достойная старость держится на трех китах: правила жизни Виктории Токаревой

Писательница Виктория Токарева в одном из интервью сказала: «Мне стало лучше жить с годами». Она утверждает, что молодость — это пора тревог и сомнений, еще не знаешь, кто ты такой и что тебе по-настоящему нужно от жизни.
За многое придется побороться и до конца не уверен — справишься ли ты? В молодости вечно чего-то не хватает: любви, жилья, денег, знаний.
Суммарно — это портрет неуверенного в себе, в своем будущем человека. Счастливыми умет быть только старики. У старости нет будущего, но именно этот факт и позволяет наслаждаться процессом жизни, любоваться каждым днем. Люди становятся очень чувствительными и обращают внимание на те вещи, которые раньше не замечали.
Вот что говорила 80-летняя Токарева в своем интервью:
«В первой половине жизни очень много места занимает любовь и всякие страсти. Еще много времени отнимает работа, на которую, хоть и сам не понимаешь, нужна она тебе или нет, бегаешь как заяц, чтобы только заработать денег…
А потом наступает момент, когда все ненужное «отшелушивается» и ты понимаешь, какой молодец Создатель, что создал вот такое небо, вот такие деревья и тебя».
И можно спокойно сидеть, смотреть на небо, на деревья и никуда не бежать.
Про «никуда не бежать» — очень хорошо сказано. Прямо-таки, буддийская мудрость. Сколько жизненной энергии сжирает суета…
Может, именно поэтому, пожилые люди мечтают покинуть большой город и перебраться в тихое место, чтобы наслаждаться вечными пейзажами?
У немецкого философа Артура Шопенгауэра, есть соображения о том, почему пожилые люди осознанно выбирают уединение. И счастливы в этом режиме собственного ритма, покоя и тишины.
В единении с природой можно черпать силы. А вот общение с людьми нужно свести к минимуму.
Виктория Токарева ограничивается узким кругом родных и совершенно равнодушна к вниманию публики и критике со стороны:
«Старость — это самая счастливая пора, в этом возрасте уже на все наплевать! Кто любит, кто не любит, кто позвонит, кто не позвонит, кто бросит, кто оставит, и так хорошо…
В этом возрасте можно читать хорошие книги, слушать музыку, есть вкусную еду, не боясь испортить фигуру, и любить свою семью, какая бы она ни была. Вот и все. Приходит ощущение покоя, комфорта и полного безоговорочного счастья».
Три пункта достойной старости
Писательница призналась, что ее счастливая и достойная старость держится на трех китах:
- Первое — это дети и внуки и даже правнуки.
- Второе счастье — это профессия. Я очень люблю свою профессию, она у меня забирает полдня, и эти полдня мне очень интересно жить. А если интересно прожить хотя бы полдня, то уже можно считать себя счастливым человеком.
- И третье мое счастье — это мой дом. Я его построила на свои деньги, заработанные честным и красивым трудом. Не могу сказать, что он обставлен с большим вкусом, но мне там нравится.
Внуки и дети, светлый разум, уютное жилище — что еще нужно для того, чтобы остановиться и полюбоваться закатом своего пути?