Мудрость предков: о чем нельзя рассказывать посторонним людям

Мы каждый день общаемся с людьми. И не только с самыми близкими. Рассказываем о своих успехах, переживаниях, неудачах. Делимся радостью и болью. Однако наши предки считали, что не всякой мыслью или идеей делиться одинаково полезно. И вот почему…
Жизненные планы и близлежащие задачи
Не стоит болтать направо и налево о том, что планируете. Для начала стоит достичь чего-то, а уж затем похваляться сделанным (или полученным от судьбы в дар). Зависть и критика не спят – внимательно бдят за хвастунами и чересчур самонадеянными людьми.
«Знающие» люди не преминут постоянно давать вам «верные» советы, мешаясь у вас под ногами, сбивая вас с толку, нервируя и досаждая тем, что отнимают драгоценное ваше время на дело и отдых. Когда вам говорят под руку, придираются, оказывают на вас давление, убеждая в вашей неправоте, трудно достичь собственной мечты – в том виде, в котором она принадлежит именно вам.
Поступки ради принесения окружающим добра
Мудрость мира состоит в том, чтобы – получив добро, рассказать о добром деле и добродетели человека, сделавшего его, а о самостоятельно сделанном добре – умолчать скромно. Когда мы хвалим других за добрые дела – мы делаем это от души своей, когда совершаем их сами – служим Вселенной, приумножая количество добра в ней, которое нам же и идет во благо. Пройдет время, и наши добрые поступки принесут плоды, которые станут явными всем без горделивого оглашения.
Ограничения в излишествах и постижения трудностей
Они необходимы душе для развития и роста. Ими не нужно хвастать, к примеру, в красках повествовать окружающим о том, как вы, к примеру, совершенствуетесь в изучении иностранных языков, приводите в порядок собственное тело, соблюдая определенные диеты, занимаясь спортом.
Некоторые жертвы нужны для достижения исключительно личных целей, и об этих жертвах нет нужды знать окружающим. А вот уже достигнутыми результатами делиться стоит – может быть, получением новой работы, победой над какой-либо болезнью и т.п., это поможет другим поверить в свои силы.
Авторские проекты
Создав нечто уникальное либо придумав что-то новое, помогшее сохранить себя в физическом (психическом) здравии, продвинуться в делах, достичь желаемого социального либо материального уровня, не следует спешить передавать собственный опыт в подробностях каждому встречному.
Ваши достижения могут стать источниками обогащения завистников и дельцов. К тому же, не факт, что ваши методы окажутся эффективны для других.
Жизненные успехи
Разумеется, они не смогут долго оставаться тайной для окружающих – коллег или соседей. Но имеет смысл поберечься от тех, кто позавидует, а не испытает искреннюю радость за вас. Далеко не всем дано уметь принимать не свои победы с искренним уважением и неподдельным восхищением.
Неприятности
О неудачах и крахах лучше вообще ни слова не говорить никому. А то не обойтись от шепотков за спиной и ехидства недругов, что очень нарушает энергетику человека. Рекомендуется скоренько проделать работу над своими ошибками и восстановить баланс успешности.
Беды личные и семейные
Окружению ни к чему быть в курсе ваших ссор с домочадцами или о том, что кто-то посмел нанести вам обиду. С этим справляются самостоятельно – личные проблемы эффективнее решаются без вмешательства посторонних. Сор из избы выносить не принято – это не к добру, а к бреши в добром имени. В переводе на современный язык – повод для беспочвенных домыслов.
Чужие тайны
Не берите на себя знание чужих нехороших секретов. Это дело ответственное – невольно придется взвалить на себя часть ноши другого человека. Но если вам доверили тайну – берегите ее.