Мудрость предков: о чем нельзя рассказывать посторонним людям

Мы каждый день общаемся с людьми. И не только с самыми близкими. Рассказываем о своих успехах, переживаниях, неудачах. Делимся радостью и болью. Однако наши предки считали, что не всякой мыслью или идеей делиться одинаково полезно. И вот почему…

Жизненные планы и близлежащие задачи

Не стоит болтать направо и налево о том, что планируете. Для начала стоит достичь чего-то, а уж затем похваляться сделанным (или полученным от судьбы в дар). Зависть и критика не спят – внимательно бдят за хвастунами и чересчур самонадеянными людьми.

«Знающие» люди не преминут постоянно давать вам «верные» советы, мешаясь у вас под ногами, сбивая вас с толку, нервируя и досаждая тем, что отнимают драгоценное ваше время на дело и отдых. Когда вам говорят под руку, придираются, оказывают на вас давление, убеждая в вашей неправоте, трудно достичь собственной мечты – в том виде, в котором она принадлежит именно вам.