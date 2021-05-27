Гигантский НЛО запечатлели на Алтае (ВИДЕО)

Загадочный объект был замечен очевидцами по дороге к селу Усть-Кокса.
Неопознанный летающий объект (НЛО) огромных размеров попал в объектив смартфона в Горном Алтае. Об этом сообщается в Instagram-сообществе Barnaul.Insta.
«Какая-то хрень зависла, вот она висит… большая. Что такое – непонятно. Тучи точно не такие, и что бы она одна тут была?» – комментирует происходящее автор видеоролика.
Сообщается, что НЛО был замечен по дороге к селу Усть-Кокса.
Фото из открытых источников
Данное видео вызвало бурную дискуссию среди подписчиков сообщества. В комментариях пользователи высказывали разнообразные версии, среди которых были с долей юмора, мол, в объектив попал корабль «Мстителей».
Ранее в Сети были опубликованы удивительные кадры неопознанного летающего объекта, пролетающего перед боевым кораблем ВМС США и затем погружающегося под воду. Видео было опубликовано режиссером Джереми Корбеллом, который стал известен тем, что поделился видеокадрами пирамидального НЛО, запечатленным экипажем USS Russell в июле 2019 года.