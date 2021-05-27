Гигантский НЛО запечатлели на Алтае (ВИДЕО)

Загадочный объект был замечен очевидцами по дороге к селу Усть-Кокса.

Неопознанный летающий объект (НЛО) огромных размеров попал в объектив смартфона в Горном Алтае. Об этом сообщается в Instagram-сообществе Barnaul.Insta.

«Какая-то хрень зависла, вот она висит… большая. Что такое – непонятно. Тучи точно не такие, и что бы она одна тут была?» – комментирует происходящее автор видеоролика.