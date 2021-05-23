10 июня должен прийти Мессия?

10 июня 2021 года прославленные астрономы, а вместе с ними и многие другие люди, будут наблюдать солнечное затмение 147 сароса, основная тень от которого пройдет над Канадой и Северной Европой. А двумя неделям ранее, 26 мая 2021-го года произойдет лунное затмение, что позволяет астрологам говорить о так называемом “коридоре затмений”, на протяжении которого может произойти ряд не очень хороших событий, которые затронут не только страны, попавшие в полосу затмения, но и весь мир. Подробно об этом мы рассказывали в материале Приближается коридор двух неблагоприятных затмений.
В ходе обсуждения этого материала наша читательница Lux высказала очень интересную мысль, уподобив этот коридор затмений некоему метафизическому родовому каналу, который должно пройти нечто или некто, после чего как бы и родиться 10 июня, в момент затмения. Ну а поскольку все эсхатологи сейчас бегают с Концом Света и предлагают готовится кто к вознесению, кто к переходу, кто открытым текстом вангует, что надо готовится к всеобщему звездецу, в свете замечания Lux можно думать, что период 26 мая -10 июня вполне может быть как бы временным промежутком, в ходе которого на Землю придет Мессия.
Интересные догадки наши читатели высказывают довольно часто и время от времени их прогнозы, к великому удивлению, сбываются. Однако, до того, как эти прогнозы сбудутся всегда хотелось бы иметь какое-то более материальное подтверждение, чем абстрактное видение ситуации тем или иным человеком. Как ни странно, но на предмет явления Мессии 10 июня некоторое подтверждение есть.
Многие наши читатели наверняка видели фильм «Бегущий по лезвию 2049». Фильм интересен в первую очередь тем, что в его основе лежит роман выдающегося фантаста всех времен и народов Филипа К. Дика, по мотивам произведений которого были сняты все самые нашумевшие фильмы последних 40 лет.
Дик был очень необычным писателем. Однажды в его жизни так получилось, что после развода ему пришлось переехать на жительство в хижину в лесу и сидеть там сочинять романы круглые сутки, чтобы рассчитаться с астрономическими долгами. Писать приходилось много, человеку, даже Джеку Лондону такое не по силам, поэтому Дик стал употреблять разную стимулирующую мозги химию, в ходе чего его начали посещать разного рода видения. Так родились «Вспомнить всё», «Терминатор» и еще масса экранизированных и не очень вещей. Правда, Терминатор у Дика был закамуфлирован под девушку, которая рвалась в последний космический корабль, уносящий остатки людей на Марс, но сути сюжета это не меняет.
Второй важный момент фильма – это поиски Мессии, вокруг которых фильм и вертится. По сюжету действие происходит в футуристическом Лос-Анджелесе, где рядом с обычными людьми сосуществуют искусственные создания – «репликанты». Главный герой, полицейский-репликант Кей, случайно вскрывает старый секрет, способный нарушить существующий мировой порядок – рождение уникального ребенка, который пришел в мир не из пробирки, как все, а естественным путем, к которому люди на тот момент были уже неспособны. Секретный ребенок несет в себе ответ на вопрос восстановления у человечества способности воспроизводства нормальным путем, поэтому все его ищут – одни чтобы спасти, другие чтобы убить.
Про этого ребенка известно крайне мало – только дата рождения: 10 июня 2021-го года:
Дата записана в принятом для Лос-Анджелеса варианте: в Европах месяц пишут вторым, в Америках месяц пишут вначале.
В разных фильмах и разных рекламных картинках довольно часто мелькают разные даты, поэтому никогда нельзя точно знать: является ли дата предиктивным программированием, ритуалом, или это все просто фантазия режиссера, который поселил героев фильма в номер с вывеской 239 на двери совершенно без тайного умысла. Однако, как-то так вдруг совпало, что в указанную дату 10 июня 2021-го года будет солнечное затмение.
Еще так совпало, что премьера фильма была где-то 23 сентября 2017-го года, когда все мировое конспирологическое сообщество активно обсуждало тему «явления в небе жены, облаченной в солнце»:
Наконец, сегодня мы видим, что на Ближнем Востоке начинается какая-то реально апокалиптическая война и Конец Света, что называется, при дверях. Поэтому очень возможно, что «Бегущий по лезвию 2049» реально является каким-то предиктивным программированием и ритуалом в одном флаконе, то есть на 10 июня миру что-то готовят. Но что готовят и кто – тут мы не знаем, поэтому остается только ждать назначенной даты следить за развитием событий.