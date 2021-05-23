10 июня должен прийти Мессия?

10 июня 2021 года прославленные астрономы, а вместе с ними и многие другие люди, будут наблюдать солнечное затмение 147 сароса, основная тень от которого пройдет над Канадой и Северной Европой. А двумя неделям ранее, 26 мая 2021-го года произойдет лунное затмение, что позволяет астрологам говорить о так называемом “коридоре затмений”, на протяжении которого может произойти ряд не очень хороших событий, которые затронут не только страны, попавшие в полосу затмения, но и весь мир. Подробно об этом мы рассказывали в материале Приближается коридор двух неблагоприятных затмений.

В ходе обсуждения этого материала наша читательница Lux высказала очень интересную мысль, уподобив этот коридор затмений некоему метафизическому родовому каналу, который должно пройти нечто или некто, после чего как бы и родиться 10 июня, в момент затмения. Ну а поскольку все эсхатологи сейчас бегают с Концом Света и предлагают готовится кто к вознесению, кто к переходу, кто открытым текстом вангует, что надо готовится к всеобщему звездецу, в свете замечания Lux можно думать, что период 26 мая -10 июня вполне может быть как бы временным промежутком, в ходе которого на Землю придет Мессия.

Интересные догадки наши читатели высказывают довольно часто и время от времени их прогнозы, к великому удивлению, сбываются. Однако, до того, как эти прогнозы сбудутся всегда хотелось бы иметь какое-то более материальное подтверждение, чем абстрактное видение ситуации тем или иным человеком. Как ни странно, но на предмет явления Мессии 10 июня некоторое подтверждение есть.