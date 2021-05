Начал извержение вулкан Стромболи. Реализация пророчества Эдгара Кейси приближается.

Во-первых, не прекращается извержение соседней Этны. Вулкан слегка утих и столбов дыма до стратосферы уже давно нет, но лава всё еще идет:

Во-вторых, на протяжении весны в странах побережья Средиземного моря отмечалось резкое увеличение скорости образования воронок в земле. Так, только в Турции, только в провинции Конья в апреле насчитали 600 новых воронок, при том, что в прошлые годы их появлялось за год в два раза меньше:

I have dived into the issue of drought for the past few months & finally last week went to go see sinkholes with @volkikam in Karapınar in Konya which is described as Turkey’s breadbasket. Farmers & experts say sinkholes are increasing as drought worsens. https://t.co/uKpmwXglqM pic.twitter.com/HU5mTm0beV— Raziye Akkoç (@RazAkkoc) April 22, 2021