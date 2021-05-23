Начал извержение вулкан Стромболи. Реализация пророчества Эдгара Кейси приближается.

19 мая 2021 года примерно в 12:47 UTC резко усилил свою активность итальянский вулкан Стромболи, проснувшись взрывным извержением и выбросом столба пепла на высоту до двух километров:

Извержение Стромболи началось, как и всегда – как весна, неожиданно. Первые серьезные признаки активности (дым и сейсмическая активность) вулкан начал проявлять уже в первых числах мая, после чего 17 мая вулканологи заговорили о скором извержении и, наконец, 19 мая вулкан взорвался. Однако, на самом деле все началось гораздо раньше и сейчас оно уже скоро будет как бы заканчиваться. Что позволяет так думать?

Во-первых, не прекращается извержение соседней Этны. Вулкан слегка утих и столбов дыма до стратосферы уже давно нет, но лава всё еще идет:

Во-вторых, на протяжении весны в странах побережья Средиземного моря отмечалось резкое увеличение скорости образования воронок в земле. Так, только в Турции, только в провинции Конья в апреле насчитали 600 новых воронок, при том, что в прошлые годы их появлялось за год в два раза меньше:

I have dived into the issue of drought for the past few months & finally last week went to go see sinkholes with @volkikam in Karapınar in Konya which is described as Turkey’s breadbasket. Farmers & experts say sinkholes are increasing as drought worsens. https://t.co/uKpmwXglqM pic.twitter.com/HU5mTm0beV— Raziye Akkoç (@RazAkkoc) April 22, 2021

В-третьих, весной 2021-го года в Хорватии отмечались резкие скачки уровня моря – необычно сильные отливы, каких местные жители никогда ранее не видели:

В четвертых, пресса весной сообщала о таких фактах, как резкое падение уровня грунтовых вод в истоках Евфрата, что может иметь под собой разные причины и какую-то скрытую сейсмическую активность в частности.

Наконец в пятых и в шестых – это разного рода аномальные явления, о которых время от времени сообщают жители побережья, которые то видят над морем НЛО, то в море падают какие-то странные “медленные метеориты”, то из моря доносятся “трубные звуки”:

Всё это тоже заставляет думать о какой-то скрытой геологической активности в регионе, с которой как-то связаны эти непонятные силы, стоящие за “тарелочками”.

Таким образом уже с первыми сильными извержениями Этны стало понятно, что в Средиземном море скоро бахнет – признаков катаклизма было довольно много. Теперь к ним добавился еще и Стромболи, который сам по себе, конечно, не геологическая катастрофа, но вместе со всем остальным о приближении такой катастрофы свидетельствует.

И все это происходит на фоне разгорающегося очень большого конфликта на Ближнем Востоке, синхронно с которым, как мы знаем из пророчеств, в Средиземном море будет какая-то невиданная геологическая активность. Турция в конечном итоге будет разрушена огромным землетрясением, а Италия станет вообще необитаемой и частично уйдет под воду. Но все эти катаклизмы случатся уже по ходу Третьей мировой войны, которая, похоже, начинается, так что следим за развитием событий.

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