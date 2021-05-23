Каждые 5 секунд iPhone без команды делает фото владельца в инфракрасном свете.

Видео TikTok, показывающее, как мобильное устройство делает инфракрасные изображения пользователя iPhone, несколько дней ходит по Интернету и многих застает врасплох.

В ролике TikTok, которым поделилась пользователь Бри Томасон, видно, как цифровая камера с инфракрасным объективом снимает пользователя iPhone, наблюдающего за своим домашним экраном. Когда пользователь iPhone смотрит на устройство, цифровая камера Томасон захватывает iPhone, показывая, как iPhone без команды делает несколько инфракрасных изображений каждые 5-10 секунд.

С тех пор, как 8 мая видео было загружено в социальные сети, оно собрало более 230 000 лайков и более 18 000 репостов, что насторожило некоторых и застало многих врасплох.

Хотя это открытие может вызвать у некоторых пользователей панику, Apple утверждает, что на самом деле это всего лишь аспект iPhone, который позволяет пользователям управлять своим идентификатором лица и Animoji (функция анимированных смайлов). Согласно Apple, эта функция доступна на iPhone X и более поздних моделях, а также на моделях iPad Pro с чипом A12X Bionic.

Компания заявляет, что эта функция является частью новой «ИК-камеры TrueDepth». Эта камера, расположенная в черной выемке в верхней части дисплея, включает ряд высокотехнологичных компонентов, таких как «прожектор», инфракрасная камера и инфракрасный излучатель.

Официальные лица говорят, что при использовании iPhone он излучает 30 000 инфракрасных точек по известной схеме при обнаружении лица, что позволяет iPhone X создавать трехмерную карту лица пользователя. По словам команды, эта ИК-камера TrueDepth также может делать это достаточно быстро, чтобы поддерживать создание данных 3D-движения.

Итак, да, ваш iPhone, по сути, делает «невидимые» фотографии вас, но не по тем причинам, про которые вы могли бы подумать.

Комментарий : После первого просмотра этого чудного видео многие пользователи iPhone испытали некоторый шок и трепет, но, к большому счастью, пославленная компания всё и всем объяснила. То есть функция нужна исключительно для удобства пользователя ибо Билл Гейтс и иже с ними ночи не спят, думая, как улучшить жизнь людей. Поэтому теперь, естественно, у этих людей возникают вопросы: а как еще им улучшили жизнь без их ведома?

Например, ограничивается ли iPhone инфракрасными снимками, или делает какие-то снимки еще, например рентген? И что он потом с этим рентгеновским снимком делает дальше? Передает на телефон лечащему врачу? Или диагноз ставит Искусственный Интеллект?

Так же непонятно, ограничивается ли сюрприз только медицинскими фотографиями? То есть делает ли телефон анализ крови на сахар, или анализ мочи, например? И если делает, то как благодетелям человечества будет удобнее: пописать на телефон или лучше уронить его в унитаз?

Наверное, последний вариант самый предпочтительный и сейчас многие кинутся его исполнять. Скорее всего это вызовет определенные проблемы у коммунальщиков, но что же поделать – будем следить за развитием событий.

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