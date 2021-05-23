Необычный пепелац на Алтае и гравицапы в разных других местах.

Одним из самых странных уфологических феноменов XXI века является достаточно редкое наблюдение инопланетян в России. По одной из версий, озвученной якутским шаманов Савеем, инопланетяне Российскую Федерацию почему-то ненавидят и одно время хотели даже её разбомбить, но передумали.

Так же есть версия, что причиной является отсутствие в РФ нормальных дорог: когда пилот пепелаца видит эти дороги с воздуха, он от шока теряет управление. Наконец, высказывается так же мысль, что все инопланетяне бродят в РФ уже среди людей, занимая табуретки великих начальников и потому летать им незачем.

В общем, как бы там ни было, в районе 19 мая в сеть попало вот такое видео, снятое на Алтае: