Необычный пепелац на Алтае и гравицапы в разных других местах.

Одним из самых странных уфологических феноменов XXI века является достаточно редкое наблюдение инопланетян в России. По одной из версий, озвученной якутским шаманов Савеем, инопланетяне Российскую Федерацию почему-то ненавидят и одно время хотели даже её разбомбить, но передумали.
Так же есть версия, что причиной является отсутствие в РФ нормальных дорог: когда пилот пепелаца видит эти дороги с воздуха, он от шока теряет управление. Наконец, высказывается так же мысль, что все инопланетяне бродят в РФ уже среди людей, занимая табуретки великих начальников и потому летать им незачем.
В общем, как бы там ни было, в районе 19 мая в сеть попало вот такое видео, снятое на Алтае:
Как пишут в комментариях местные жители – место, по которому едет автомобиль до боли напоминает им “трассу” между Бийском и Белокурихой, поэтому НЛО сняли где-то там:
Как это ни странно, но 2/3 комментариев под роликом посвящены не НЛО, а качеству дорожного покрытия, которое испугало пользователей YouTube. Но инопланетяне летают, не бояться, поэтому дорожная версия их игнора РФ отпадает. Отсюда для объяснения НЛО над Алтаем остаются только две версии: либо пепелац завез новую партию начальников, либо будут бомбить, что особой разницы не имеет – по результатам будет одно и то же.
Тем временем очередной “стержень” видели в солнечной Боливии:
В Канаде 16 мая:
В штате Мичиган 16 мая и 18 мая:
А в Мексике камера наблюдения зафиксировала, как “стержень” покинула знаменитый вулкан Попокатепетль и отправился по неотложным делам:
Причем, что интересно: если раньше о подобных событиях говорили все мексиканские телевизоры, то сегодня это в порядке вещей, словно в кадре фигурирует не НЛО, а какой-то автобус. Возможно, что люди просто к таким летающим палкам привыкли, но так же может быть, на таких палках начальников завозят и в Мексику, после чего начальники все разговоры про свои средства доставки пресекают и контролируют.
Однако, самую интересную штуку сняли люди в штате Теннесси:
На первый взгляд это как бы просто такое странное облако, однако, как пишет человек, сделавший фото, облако словно материализовалось из ниоткуда, после чего сделав пару разворотов исчезло в никуда. Поэтому если на Алтае была как бы транспортная платформа, которые видят довольно часто, а стержни так уже и фотографировали вблизи, то здесь речь идет или о каком-то портале, или корабле нового типа, поскольку больших треугольников уфологи пока как-то не видели. Так же это могло быть пирамидой, но камуфляж не позволил увидеть её грани.
Естественно, как и всегда в таких случаях возникает вопрос – чего же они там летают? Кто летает? Когда уберутся из неба, или убираться придется людям, которых “марсиане” будут мочить – ведь именно так звучат многие пророческие предупреждения о гостях из космоса. Если правильный второй вариант, то людям ничего не остается, как смириться, поскольку уровень технологий у людей и у “марсиан” не сопоставим. Ну и еще можно надеяться, что явятся какие-то другие инопланетяне, по сравнению с которыми не сопоставимы окажутся уже марсиане. Вот они то марсиан и замочат, так что следим за развитием событий.