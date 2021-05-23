«Темная триада»: какие черты личности отличают опасных людей

Так себе отношения» переживали, наверное, все. Но бывают люди, с которыми они складываются особенно плохо: рядом с ними мы не чувствуем себя в безопасности, можем переживать острое одиночество и ощущать себя нелюбимыми. Эти люди могут нас контролировать, ставить под сомнение нашу адекватность или способность мыслить и чувствовать самостоятельно.

Если вы узнаете в этом описании свои прошлые или актуальные отношения, вероятно, ваш партнер обладает чертами личности, которые принято называть «темной триадой». Термин в 2002 году ввели канадские психологи Делрой Полхус и Кевин Уильямс, которые доказали, что три негативные черты — макиавеллизм, нарциссизм и психопатия — вместе создают модель личности, опасной для общества.

МАКИАВЕЛЛИЗМ

Название пошло от имени Никколо Макиавелли, итальянского мыслителя, политического деятеля и автора дошедших до нас текстов по истории и военной теории. Именно в его трудах были найдены слова о жестких и даже аморальных принципах, которым следует государь в условиях чрезвычайной ситуации. Так благодаря рассуждениям вельможи XV века родился термин, который использовали сначала политологи, а затем философы и психологи.