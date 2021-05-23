«Темная триада»: какие черты личности отличают опасных людей

Так себе отношения» переживали, наверное, все. Но бывают люди, с которыми они складываются особенно плохо: рядом с ними мы не чувствуем себя в безопасности, можем переживать острое одиночество и ощущать себя нелюбимыми. Эти люди могут нас контролировать, ставить под сомнение нашу адекватность или способность мыслить и чувствовать самостоятельно.
Если вы узнаете в этом описании свои прошлые или актуальные отношения, вероятно, ваш партнер обладает чертами личности, которые принято называть «темной триадой». Термин в 2002 году ввели канадские психологи Делрой Полхус и Кевин Уильямс, которые доказали, что три негативные черты — макиавеллизм, нарциссизм и психопатия — вместе создают модель личности, опасной для общества.
МАКИАВЕЛЛИЗМ
Название пошло от имени Никколо Макиавелли, итальянского мыслителя, политического деятеля и автора дошедших до нас текстов по истории и военной теории. Именно в его трудах были найдены слова о жестких и даже аморальных принципах, которым следует государь в условиях чрезвычайной ситуации. Так благодаря рассуждениям вельможи XV века родился термин, который использовали сначала политологи, а затем философы и психологи.
Макиавеллизм как психологическая черта характеризуется циничным и пользовательским отношением к окружающим, осознанным и зачастую успешным манипулированием, а также игнорированием социальной морали. Для макиавеллиста не существует нравственных и этических принципов, особенно когда они мешают достижению его личных целей.
Чтобы лучше понять, как эти люди ведут себя в жизни, приведем в пример фразы из анкеты на определение макиавеллизма:
- Все, что я узнаю о других, я когда-нибудь смогу использовать против них.
- Мне нужно привлекать на свою сторону важных людей и использовать их влияние.
- Ложь и лесть помогают мне добиться своего.
Тот, кто согласен с подобными утверждениями и руководствуется ими, может быть опасен для нас.
НАРЦИССИЗМ
Нарциссом в греческой мифологии звали прекрасного, но холодного и гордого юношу. Он с пренебрежением относился к поклонникам и в итоге был наказан нимфой Эхо, чью любовь отверг. Случайно увидев свое отражение в реке, Нарцисс влюбился в себя самого и, не сумев отвести взгляда, утонул или, по другой версии, умер от голода и любовных мук. Там, где погиб красавец, вырос цветок нарцисс.
Нарциссизм проявляется в самовлюбленности и завышенной самооценке человека. Первым этот термин в психологию ввел сам Зигмунд Фрейд, который считал, что определенная доля нарциссизма свойственна каждому человеку от рождения.
Нарциссы согласились бы с такими утверждениями:
- Любой коллектив без меня скучен.
- У меня есть природный талант влиять на людей.
- Мне необходимо быть в центре внимания.
Для самих нарциссов это нормально, но будет ли нам комфортно рядом с таким человеком?
ПСИХОПАТИЯ
В психиатрии психопатия — название для группы расстройств личности, которым характерны антисоциальность и агрессивность. Но, говоря о «темной триаде», мы имеем в виду не клинические расстройства, а особенности характера.
Людям с этой чертой свойственны неспособность соблюдать закон и следовать социальным и моральным нормам общества, бессовестность, отсутствие сожалений и чувства вины за причинение другим вреда. А также лицемерие, склонность ко лжи, раздражительности, агрессивности и готовность рисковать — как собой, так и окружающими. Зачастую в этот список входит и финансовая безответственность.
Какие фразы вы могли бы услышать от таких личностей?
- Я злопамятен и готов на быструю, но жесткую месть.
- Мне часто говорят, что я себя не контролирую.
- Мне нравится риск, и неважно, что может пострадать кто-то еще.
Безусловно, не надо спешить клеить ярлыки на окружающих, если вы замечаете у них какие-то из описанных черт. Но стоит присмотреться повнимательнее и заодно прислушаться к себе: каково вам в отношениях с ними? Если вы чувствуете, что что-то не так, то лучше обсудить это с теми, кому вы доверяете, — с друзьями, родными или психотерапевтом.