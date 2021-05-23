ВМС США засняли спуск НЛО в воду на скорости 241 километр в час

На видео видно, как черный сферический объект несется по небу, после чего внезапно исчезает под поверхностью океана. Кадры опубликовал режиссер-расследователь Джереми Корбелл.

Во время наблюдения объект двигался со скоростью от 46 до 158 миль в час. По словам Джереми, обломков не было обнаружено. Ни одно из неизвестных судов не было обнаружено. Об этом сообщает Daily Star.

Сообщается, что для охоты за НЛО даже была отправлена ​​подводная лодка, однако она ничего не обнаружила. Корабль остается неопознанным.