ВМС США засняли спуск НЛО в воду на скорости 241 километр в час

На видео видно, как черный сферический объект несется по небу, после чего внезапно исчезает под поверхностью океана. Кадры опубликовал режиссер-расследователь Джереми Корбелл.
Во время наблюдения объект двигался со скоростью от 46 до 158 миль в час. По словам Джереми, обломков не было обнаружено. Ни одно из неизвестных судов не было обнаружено. Об этом сообщает Daily Star.
Сообщается, что для охоты за НЛО даже была отправлена подводная лодка, однако она ничего не обнаружила. Корабль остается неопознанным.
Корбелл отметил, что эти НЛО легко могут перемещаться из воздуха в воду.
Ранее Корбелл опубликовал видео с неопознанными летающими объектами, которое сняли американские военные моряки в 2019 году. Тогда в зоне видимости корабля ВМФ США USS Russell оказались три объекта в форме пирамиды. ■
Алена МироноваИсточник — tvzvezda.ru .