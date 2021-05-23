Конспирологическое: Новое уникальное видео с огромными НЛО на Луне.

15-16 мая на YouTube был выложен наделавший много шума уфологический ролик от некоего безымянного лунного астронома. На нём огромный многокилометровый НЛО в форме гантели сбрасывает на поверхность кораблик поменьше:
НЛО, наблюдаемые возле Луны, не являются сильно большой редкостью, тем не менее, ролик привлек к себе повышенное внимание, позволяя сделать ряд интересных выводов.
Во-первых, опираясь на лунную карту мы может точно оценить размеры корабля:
Корабль висит где-то в районе Моря Холода и его размер сопоставим с хорошо узнаваемым кратером Аристарх, диаметр которого составляет 40 километров. Где-то такой же длины и “гантель”.
Как выше было замечено, НЛО возле Луны видят очень часто, но почти всегда и как правило НЛО двигаются по траектории, похожей на орбитальную:
Но в данном случае “гантель” висит неподвижно относительно Луны и только вращается вокруг оси, проходящей через как бы её “ручку”. Это позволяет сделать кое-какие выводы и принципах движения этого корабля. Скорее всего такое явление как гравитация на корабль в этот момент не действует, если НЛО не нужно держать первую космическую скорость.
Кроме того, “гантель” совершает какие-то быстрые и вольные движения, словно под ветром, характерные для наблюдаемых на Земле “треугольников”, предположительно принадлежащих американским военным. На этом основании можно думать, что оба вида “тарелочек” летают на одном принципе и скорее всего “треугольники” скопированы с тех штук, что мы видим на Луне:
Однако, как и всегда, остается вопрос – что “гантель” повезла на Луну? Очередную партию нарытого аннуннаками золота? Или сбросила надувную лодку с мигрантами, эвакуирующимися с Земли перед Третьей мировой войной? Или может ничего важного в этом всем нет, просто “марсиане” опорожнили свои ночные горшки и теперь радостные китайские космонавты роются в этих отхода в поисках артефактов высших цивилизаций?
В общем, что там происходит на Луне мы, как и все, не знаем, но одно совершенно понятно – главные хозяева там, в этих пепелацах, а на планете Земля у них или рудник, или ферма, или парк развлечений, где есть даже особый аттракцион – вставание с колен, цирк для самых из избранных. Не очень правда понятно является ли аннуннаками дирекция цирка, или лагерную администрацию набирают из местных, но все тайное когда-либо становится явным, так что следим за развитием событий.
Источник — thebigtheone.com .