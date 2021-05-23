Конспирологическое: Новое уникальное видео с огромными НЛО на Луне.

15-16 мая на YouTube был выложен наделавший много шума уфологический ролик от некоего безымянного лунного астронома. На нём огромный многокилометровый НЛО в форме гантели сбрасывает на поверхность кораблик поменьше:

НЛО, наблюдаемые возле Луны, не являются сильно большой редкостью, тем не менее, ролик привлек к себе повышенное внимание, позволяя сделать ряд интересных выводов.

Во-первых, опираясь на лунную карту мы может точно оценить размеры корабля: