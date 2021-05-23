Конспирологическое: Почему антропологи игнорируют 3.5 метрового двухголового гиганта из Патагонии?

В интернете и в древних текстах нет недостатка в свидетельствах, подтверждающих идею о том, что на Земле когда-то жили гиганты. Многие считают все эти истории вымыслом, но… теперь познакомьтесь с Кап Два (Kap Dwa), двуглавым гигантом ростом 3,5 метра из Патагонии.

Итак, откуда взялся Кап Два? История начинается в 1673 году, когда этот массивный двуглавый гигант был схвачен испанскими моряками. «Чудовище» оставалось в плену до тех пор, пока его не убили пикой в ​​грудь при попытке к бегству. После этого мумию существа показывали в цирке. Так, во всяком случае. утверждает одна из легенд.

В 1914 году, после передачи от одного шоумена к другому, мумифицированные останки Кап Два оказались на пристани Бирнбека Вестона. Там его останки были выставлены на обозрение около 45 лет, пока «лорд» Томас Ховард не приобрел мумию в 1959 году.

Как Два продолжал удивлять людей и каким-то образом оказался в Балтиморе, штат Мэриленд, в странной коллекции на Bob’s Side Show в Antique Man Ltd, принадлежащей Роберту Герберу и его жене. Вы можете подумать, что это всего лишь очередная тщательно продуманная подделка. Однако Кап Два действительно существует, и мумифицированные останки можно найти в коллекции Гербера. Правда сам г-н Гербер рассказывает не такую драматическую историю, как рассказывали на представлениях работники бродячего цирка.

По словам Гербера, Кап Два на самом деле был найден мертвым на пляже с массивным копьем в груди. И произошло это в Парагвае, а не в Патагонии. Местные жители нашли существо на берегу и высушили, после чего английский капитан по имени Джордж Бикл наткнулся на его останки и в конечном итоге перевез его в Англию, в музей в Блэкпуле, где он оставался экспонатом в течение нескольких лет. В конце концов, мумифицированные останки были перевезены обратно в Америку в Балтимор.

Таким образом этот двуглавый гигант абсолютно реален и он реально существовал. Но что это, настоящий гигант или мутантный сиамский близнец? Библия пишет по этому поводу следующее: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди». Бытие 6: 4

Считается, что нефилимы были потомками «сынов Божьих» и «дочерей человеческих» до Потопа. Это имя имя также используется в отношении гигантов, населявших Ханаан: «И там мы увидели Нефилимов, сыновей Анака, которые произошли от Нефилимов, и мы были их глазах, как кузнечики». Числа. 13:33.

Однако, поскольку публика ходила в цирк не послушать Библию, а на представления, мумии была придумана драматическая история. В частности, выкупивший её у туземцев капитан утверждал, что видел представителей «расы гигантов», когда он и его команда плыла к острову в Магеллановом проливе. По словам капитана, эти агрессивные, длинноволосые и рыжевато-коричневые гиганты были обнажены и ехали к ним на 7 лодках странного вида. Тем не менее, в смертельной схватке отважный капитан как бы убил одного из них и продал мумию в цирк.

Понятно, конечно, что вся эпическая история находки чистый вымысел, тем не менее это не отрицает тот факт, что Кап Два совершенно реален. Его рост составляет три с половиной метра и у него две головы.

Комментарий : История про племя гигантов в семерых лодках – история, конечно, невероятная, как сказочно и кино про Джека, покорителя великанов. Однако, как видим, мумия совершенно реальна и её нужно как-то объяснить. Версия про мутантного сиамского близнеца кажется вполне правдоподобной, но проблема в том, что в английских сказках есть такие существа, как эттины. Они были двухголовыми великанами и жрали людей. При этом Англия от Патагонии довольно далековато.

Подобные сказочные персонажи есть у многих народов мира, поэтому мутация типа великана-сиамского близнеца была, похоже, довольно распространенной. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что на многих гербах фигурируют почему-то двуглавые птички и одной фантазией подвыпившего художника это чудо не объяснить. Еще был трехглавый динозавр по имени Змей Горыныч и греческие мифы про Гидру.

Возможно, конечно, что на Земле была ядерная война, после которой такая мутация была повсеместно распространена, но более вероятно, что какая-то двуглавая раса все же существовала. Может быть даже был вообще какой-то двуглавый вид, когда все животные были такими. И хотя светлые адепты-археологи страшно прячут ответ на этот вопрос, правду мы рано или поздно узнаем. Если верить пророчествам, то перед Концом Света все древние твари полезут наружу откуда-то из-под земли, так что остается только следить за развитием событий.



Источник — thebigtheone.com .