Конспирологическое: Новости о погоде всё больше напоминают фильм-катастрофу.

В период с 15-го по 19 -е мая в Ирландии случились гроза и дождь, после которых на одной из ферм графства Карлоу были обнаружены 8 коров, убитых молнией:
К молниям люди в мире уже привычны, они убивают даже стада антилоп и слонов, поэтому инциденту никто, разумеется, не придал особого внимания. А между тем в другом графстве, на ферме возле озера Лох-Лейн фермер стал очевидцем гибели на поле группы телят. И увиденное его шокировало.
По словам фермера какая-то невидимая сила подбросила телят с земли на высоту около метра ( с большой дистанции и учитывая высоту травы он смог определить высоту очень приблизительно) и на землю телята упали уже мертвыми. При этом из земли вырвались столбы белого пламени, а когда пламя исчезло – на его месте повалил белый дым:
Фермер, много раз в жизни видевший молнии, слегка, конечно, удивился невиданному явлению, но у светлых адептов пока нет для него объяснения. Как нет у них объяснения и граду, свалившемуся на Мексику в минувшие выходные:
Uno de los granizos de está tarde en #Allende #Coahuila @TornadosMexico @ChaacTlaloc @ReedTimmerAccu @darielamaciasc @lalispv pic.twitter.com/bAPlDMrWsV— Yassin Lerma (@Lic_yassinlerma) May 18, 2021
Тем временем в не сильно северном штате Монтана выпал снег:
Снег, конечно, на то и снег, чтобы время от времени где-то выпадать, но для Монтаны, для 20-го мая это несколько холодновато.
Холодно было и в Австралии, где зарегистрирован самый ледяной май с 1967-го года:
🥶☔💨Two cold fronts are expected to arrive this weekend in the South West. The first front on Saturday will bring widespread rain to the SW, while the second cold front, arriving on Sunday, will be the coldest front in WA this year. Forecasts: https://t.co/s6h92mr6gz pic.twitter.com/LLeXxSWwTH— Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 20, 2021
С Австралией оно как бы понятно: Антарктида рядом, Южное полушарие, то есть речь идет не столько об аномалии, сколько о холодовом температурном рекорде. Но как быть с Индией, где, с одной стороны, тоже побит рекорд холода 1951-го года, с другой – май был таким дождливым, что подобного в Индии не было вообще никогда. И дождь продолжается:
Таким образом глядя на происходящее в Австралии, в Индии, в Мексике и в Монтане можно думать, что Земля превращается в снежок. Но, к счастью или несчастью это не так. Во вторник, 18 мая 2021 года, столица России Москва во второй день подряд побила тепловой температурный рекорд, возраст которого превышает 100 лет. В городе было 29,2 ° C, что последний раз наблюдалось в мае в 1897-м года и, возможно, в 1812-м – во время пожара Москвы.
A Russian heat wave has broken 140yr temperature records—Moscow hit 87F—& caused forest fires & «hurricane» winds that cut power to 33,000+ homes in Kostroma & Tyumen regions pic.twitter.com/Gc8XKPolPa— Alec Luhn (@ASLuhn) May 19, 2021
Бьет температурные рекорды и Канада, где начали гореть леса:
Explosive wildfires in Manitoba & Ontario.
Uneasy imagery from above. pic.twitter.com/jp8C6cjZfO— Dakota Smith (@weatherdak) May 19, 2021
Наконец, Антарктида, откуда на Австралию подул холодок. Подул он, очевидно, довольно сильно и ушел практически весь, в результате чего от континента откололся айсберг. Чудо произошло в море Уэдделла, площадь айсберга составляет 4320 квадратных километров, длина – 175 километров, а ширина – 25 километров. На данный момент это самый большой плавающий айсберг в мире:
Таким образом Природа продолжает радовать человеков, каждый день являя нам все новые чудеса. И хотя светлые умы от официалов лепечут что-то про изменение климата, на самом деле причина происходящего лежит гораздо глубже. Причина здесь эсхатологического характера, то есть речь идет о Конце Света и то, что мы видим – только цветочки, аномалии будут только нарастать, так что следим за развитием событий.
Источник — thebigtheone.com .