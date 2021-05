Конспирологическое: Новости о погоде всё больше напоминают фильм-катастрофу.

Фермер, много раз в жизни видевший молнии, слегка, конечно, удивился невиданному явлению, но у светлых адептов пока нет для него объяснения. Как нет у них объяснения и граду, свалившемуся на Мексику в минувшие выходные:

Тем временем в не сильно северном штате Монтана выпал снег:

Снег, конечно, на то и снег, чтобы время от времени где-то выпадать, но для Монтаны, для 20-го мая это несколько холодновато.

Холодно было и в Австралии, где зарегистрирован самый ледяной май с 1967-го года:

🥶☔💨Two cold fronts are expected to arrive this weekend in the South West. The first front on Saturday will bring widespread rain to the SW, while the second cold front, arriving on Sunday, will be the coldest front in WA this year. Forecasts: https://t.co/s6h92mr6gz pic.twitter.com/LLeXxSWwTH— Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 20, 2021