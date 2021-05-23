Конспирологическое: Новости о погоде всё больше напоминают фильм-катастрофу.

В период с 15-го по 19 -е мая в Ирландии случились гроза и дождь, после которых на одной из ферм графства Карлоу были обнаружены 8 коров, убитых молнией:

К молниям люди в мире уже привычны, они убивают даже стада антилоп и слонов, поэтому инциденту никто, разумеется, не придал особого внимания. А между тем в другом графстве, на ферме возле озера Лох-Лейн фермер стал очевидцем гибели на поле группы телят. И увиденное его шокировало.

По словам фермера какая-то невидимая сила подбросила телят с земли на высоту около метра ( с большой дистанции и учитывая высоту травы он смог определить высоту очень приблизительно) и на землю телята упали уже мертвыми. При этом из земли вырвались столбы белого пламени, а когда пламя исчезло – на его месте повалил белый дым: