Конспирологическое: Земля вошла в метеорный поток, который бывает раз в тысячи лет. (?)

Вечером 17 мая 2021-го года на Средиземное море упал где-то 333-й за последний год странный зеленый метеорит, на который славные жители Марокко, забыв про войну с Испанией, пялились, открыв рты:

Метеорит мало того, что необычно зеленый, но еще и выглядит по разному при съемке с двух разных мест, в частности на первом ролике у метеорита нет хвоста и он летит медленно, а во втором ролике зеленость болида вызывает большие сомнения, а летит он быстро. Другими словами метеоритов там было, скорее всего, более чем один.

Как все обратили внимание, метеориты стали падать довольно часто, цвет у них какой-то странный, плюс к этому участились астероиды, пролетающие на дистанции меньше лунной – превышение с прошлым годом сейчас составляет 150%, при этом в 2020-м 150%-е превышение было с 2019-м. То есть что-то происходит и это надо как-то объяснить.

И вот, публика дождалась, наконец, комментариев светлых адептов, по мнению которых мы наблюдаем сейчас остатки одной из здоровенных комет, которые пролетают мимо Земли раз в 2 000 – 4 000 лет:

Кометы, которые вращаются вокруг Солнца по очень вытянутым орбитам, разбрасывают свои обломки настолько далеко, что часто их вообще выбрасывают за пределы Солнечной системы и потом их метеорные потоки трудно обнаружить. Однако, как следует из нового обзора метеорных потоков, опубликованного в журнале Icarus, исследователи теперь сообщают, что они могут обнаруживать ливни из обломков комет, которые проходят близко к земной орбите возвращаются нечасто, например, раз в 4000 лет.

«Это создает ситуационную осведомленность о потенциально опасных кометах, которые последний раз были на околоземной орбите еще в 2000 году до нашей эры», – говорит метеорный астроном и ведущий автор Питер Дженнискенс из Института SETI.

Дженнискенс является руководителем проекта «Камеры для наблюдения за метеорами в небе» (CAMS), который наблюдает и триангулирует видимые метеоры в ночном небе с помощью видеокамер видеонаблюдения при слабом освещении для измерения их траектории и орбиты. В настоящее время сети CAMS существуют в девяти странах, возглавляемые соавторами статьи.

В последние годы новые сети в Австралии, Чили и Намибии значительно увеличили количество триангулированных метеоров. Добавление этих сетей позволило получить лучшую и полную картину метеорных потоков в ночном небе.

«До недавнего времени мы знали только пять долгопериодических комет, являющихся родительскими телами одного из наших метеорных потоков, – говорит Дженнискенс, – но теперь мы идентифицировали еще девять, а может быть, целых 15».

Кометы составляют лишь небольшую часть всех астероидных столкновений на Земле, но исследователи полагают, что именно кометы и вызвали одни из самых больших столкновений в истории Земли, поскольку они могут быть очень большими и из-за того, что их орбиты вытянуты они могут столкнуться с высокой скоростью.

«В будущем, с большим количеством наблюдений, мы сможем обнаружить более слабые ливни и проследить орбиту родительских комет на еще более длинных орбитах», – говорит Дженнискенс.

Каждую ночь сеть CAMS определяет направление, с которого кометные обломки входят в атмосферу Земли. Карты создаются на интерактивной небесной сфере (размещенной на http://cams.seti.org/FDL/), на которой метеорные потоки показаны в виде цветных пятен. Нажатие на эти точки показывает измеренные орбиты в солнечной системе.

«Точки на карте – это метеориты, которые вы видите невооруженным глазом. Отслеживая направление их приближения, эти карты показывают небо и вселенную вокруг нас в совершенно ином свете. Анализ данных показал, что долгопериодические кометные метеорные потоки могут длиться много дней и для нас это было неожиданность. Это, вероятно, означает, что эти кометы много раз возвращались в Солнечную систему в прошлом, а их орбиты постепенно менялись с течением времени, при этом самые долгие, то есть рассеянные ливни – самые старые», – говорит Дженнискенс.

На всякий случай еще раз предлагаем нашим читателям пройти по ссылке и посмотреть интересный сервис NASA, показывающий орбиты всех этих “зеленых метеоритов”, который хорошо иллюстрирует смысл научной статьи. Похоже, что все эти “зеленые метеориты”, судя по их траекториям, являются обломками какого-то небесного тела, которое двигается вокруг Солнца по очень, очень вытянутой орбите и появляется в районе Земли раз в тысячелетия.

Обычно оставляемые кометами астероидные пояса довольно плотные и потому метеоритный дождь длится дни и недели, но тут, по ходу движения, осколки разбросало и потому как бы замедленный метеоритный дождь мы наблюдаем месяцы и годы. А между тем все эти странные метеориты являются осколками чего-то грандиозного, что или уже прилетело, но мы его не видим, или оно только на подходе, еще где-то летит. Но когда оно прилетит и врежется ли – тут мы точно не знаем, так что следим за развитием событий.

Источник — thebigtheone.com .