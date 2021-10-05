«Вредности» наших бабушек: какими они были?

Концентрированные супы

Супы-концентраты были очень популярными у студентов, так как их было очень просто готовить. Необходимо было просто залить содержимое горячей водой и кушать. Разница с сегодняшними супами-концентратами заключается в том, что тогда в пакетиках можно было найти настоящее сушеное мясо, а не ароматизированную сою.

Кукурузные палочки

Одним из самых любимых лакомств граждан СССР были именно кукурузные палочки в пудровой посыпке. Их в то далекое время ели с чаем, либо же просто так.

Чипсы

Во время СССР существовал так называемый “Московский хрустящий картофель”. Данный продукт вполне можно было назвать чипсами. Однако по словам тех, кто жил в шестидесятые годы прошлого века, на современный продукт с таким же названием они не очень похожи. Тогда они создавались именно из тонких ломтиков картофеля.

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