Люди, которым природа подарила весьма необычную внешность

Мария известна своими большими глазами и яркой внешностью. Она использует достаточно ироничный ник — Духовное лицо. Мария OZ работает моделью в Инстаграме. Вот что она говорит о своей работе:

«Мой Instagram — большой ресурс для вдохновения, работы и творчества. Там я могу показать себя, свой взгляд на мир, транслировать это фолловерам и, что самое интересное, получать поддержку».

София Хаджипантели

Учится и живет София на Кипре. Она блондинка, но ее отличительной чертой является монобровь глубокого черного цвета. Как говорит София, она столкнулась с большим количеством негатива от пользователей Интернета, когда ее фото распространились в Сети. Она подверглась оскорблениям и даже угрозам об убийстве. Но сама София считает монобровь своим достоинством и даже сравнивает себя с Фридой Кало.

Дру Преста

У этой маленькой модели рост всего 102 сантиметра, но тем не менее это никак не помешало ей стать популярной и известной. У Дру наследственное заболевание под названием ахондроплазия, когда длинные кости становятся недоразвитыми и это приводит к карликовости. Еще в детстве над ней смеялись и издевались из-за ее внешности. А сейчас она стала успешной моделью, и на данный момент проживает в Лос-Анджелесе.

Султан Кёсен

Это человек считается самым высоким в мире — его рост составляет 251 см. Причина тому — проблемы с гипофизом. Он не смог закончить школу, и сейчас работает на ферме. Султан женат на Мерве Дибо, со своим ростом она еле достает до плеча супруга.

Чандра Бахадур Данги и Джунри Балуинг

Чандра Бахадур Данги считался самым маленьким человеком в мире, но, к сожалению, умер еще в 2015 году. Его рост был 54 сантиметра. Он и его семья не знали о Книге рекордов Гиннесса, потому что были неграмотными.

Сейчас самым маленьким человеком на планете Земля считается Джунри Балуинг. Его рост составляет 59 сантиметров. Сам мужчина никогда не проходил медицинское обследование и не знает, почему он такой маленький. Ему тяжело стоять без поддержки, потому что у него болезнь суставов. И тем не менее он помогает своей семье по хозяйству.

Лиззи Веласкес

Это самая худая женщина в мире — ее вес составляет всего 28 килограмм. Она болеет очень редким заболеванием — синдромом Видемана-Раутенштрауха. На данный момент она проживает в Америке, является довольно популярным блогером, а также пишет книги.

Худия Диоп и Лолита Макьюри

Эти две молодые женщины имеют самую смуглую кожу в мире. Модель Худию Диоп часто приглашают на сьемки в Париж и Нью-Йорк, она считалась самой красивой темнокожей женщиной. Кроме того, она имеет прозвище «богиня меланина».

Но модель из Инстаграма Лолита Макьюри не дает ей занять первую позицию по популярности.

Ия Остергрен

Эта модель обладательница невероятно длинных ног — 108 сантиметров. Правда, у нее есть конкурентка из Америки, чьи ноги достигают 124 сантиметров. Но соотношение не такого уж высокого роста (178 см) и длинны ног делает Ию Остергрен довольно запоминающейся.

Источник