Почему собака воет? И является ли это предвестником смерти?

Что говорят приметы о вое собак

В давние времена у людей не было возможности узнать из Интернета или других средств о том, почему воет собака, и поэтому они внимательно наблюдали и анализировали все, что происходило. Благодаря этому сформировались народные приметы, которые могут рассказать о том, почему воет собака. Самым зловещим толкованием является предупреждение о скорой кончине хозяина или кого-то из близких, но есть и другие толкования. Важно наблюдать за поведением пса.

Предвестник кончины. Согласно приметам, если собака воет и начинает рыть землю, то так она может предсказывать скорый уход в мир иной хозяина или кого-то из близких.