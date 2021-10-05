Почему собака воет? И является ли это предвестником смерти?

Что говорят приметы о вое собак
В давние времена у людей не было возможности узнать из Интернета или других средств о том, почему воет собака, и поэтому они внимательно наблюдали и анализировали все, что происходило. Благодаря этому сформировались народные приметы, которые могут рассказать о том, почему воет собака. Самым зловещим толкованием является предупреждение о скорой кончине хозяина или кого-то из близких, но есть и другие толкования. Важно наблюдать за поведением пса.
Предвестник кончины. Согласно приметам, если собака воет и начинает рыть землю, то так она может предсказывать скорый уход в мир иной хозяина или кого-то из близких.
Плохие новости или несчастный случай. С ним может произойти что-то плохое или придут неприятные новости, если собака воет ночью и смотрит на входную дверь.
Предупреждением об опасности является, если собака воет, при этом вплотную подойдя к человеку.
Сигналом о беде может послужить то, что незнакомая собака идет и воет рядом с человеком.
Проблемы в предстоящем деле могут возникнуть, если накануне этого дня был слышен вой собаки.
Состояние здоровья человека может резко ухудшиться, если возле его постели мечется собака, а если это происходит возле кровати маленького ребенка, то он может в скором времени заболеть.
Можно ждать перемен в жизни, если четвероногий друг воет и катается по земле.
Ждать изменения погоды можно в том случае, если пес воет на Луну.
Собаки имеют более развитое чутье, чем человек, и поэтому могут подсказать своему владельцу о некоторых грядущих событиях, но каждый человек сам для себя решает, верить приметам или нет.
Причины, из-за которых может выть собака
Важно также понимать, почему собака может выть, ведь для этого могут быть причины, которые не связаны с приметами, а именно:
- собаки могут выть из-за своего инстинкта, и благодаря вою они могут общаться со своими сородичами;
- при помощи воя пес может просить помощи у человека при плохом самочувствии;
- четвероногий друг может выть из-за того, что ему скучно или одиноко;
- если собака испытывает чувство страха, то может начать выть;
- животное может хотеть есть;
- псу может захотеться подпеть какой-то мелодии;
- собаки при помощи воя может предупреждать человека о приближающейся опасности, ведь у них прекрасный нюх и чутье и почувствовать неладное они могут намного раньше человека.
Важно постараться понаблюдать за поведением собаки и постараться понять, из-за чего четвероногий друг так себя ведет, и постараться помочь или понять, о чем он хочет предупредить.