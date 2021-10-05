Как быть приятным человеком: 10 вещей, которые не нужно делать

Некоторые люди невероятно харизматичны, благодаря своим поступкам. А некоторые люди невероятно привлекательны, поскольку просто не делают вещи, которые отталкивают окружающих.

Друзья делают ошибки. Подчиненные не отвечают вашим ожиданиям. Продавцы не доставляют товар вовремя. И вы обвиняете их в возникших проблемах.

Но вы тоже виноваты. Возможно, вы недостаточно практиковались. Может быть, вы не удосужились подстраховать себя на случай форс-мажора. Вероятно, вы просите слишком много или слишком быстро. Или вы не такой хороший друг, каким могли бы быть.

Примите на себя ответственность за то, когда что-то идет не так, вместо того, чтобы обвинять других. Это отнюдь не мазохизм, это расширение и усиление вашей власти и влияния, потому что таким образом мы фиксируемся на том, как поступить лучше и умнее в следующий раз.

А когда вы станете лучше и умнее, вы станете счастливее.

2. Они не контролируют.

Конечно, вы большой босс. Да, вы гигант индустрии. Или вы – тот самый маленький хвост, который виляет большой собакой.

И все же, единственная вещь, которую вы на самом деле контролируете – это вы. Если вы видите, что пытаетесь упорно контролировать других людей, это значит, что вы решили, что вы, ваши цели, ваши мечты и даже просто ваше мнение более важны, чем их собственные.

Любой контроль является в лучшем случае краткосрочным, так как требует больших усилий или чувства страха, авторитета или других форм давления – а ничего из этого не позволит вам чувствовать себя хорошо.

Найдите людей, которые хотят двигаться туда, куда идете вы. Они будут работать лучше, получать больше удовольствия. Вместе с ними вы создадите лучший бизнес и лучшие отношения.

И все будут счастливы!

3. Они не пытаются произвести впечатление.

Никто не любит вас за вашу одежду, вашу машину, вашу собственность, ваш титул или ваши достижения. Ведь это всего лишь вещи. Людям могут нравиться ваши вещи, но это не означает, что им нравитесь вы.

Конечно, на поверхности они могут демонстрировать это, но все поверхностное несущественно, и отношения, которые не основываются на сути партнеров, на самом деле ненастоящие отношения.

Только подлинные отношения делают вас счастливее, и вы сможете построить настоящие отношения, только когда перестанете пытаться произвести впечатление и попробуете просто быть собой.

4. Они не цепляют и не липнут.

Когда вы боитесь или испытываете неуверенность, вы вцепляетесь в то, что вам знакомо, даже если оно совсем не подходит вам и не приносит радости и счастья.

Держаться за то, в чем, на ваш взгляд, вы нуждаетесь, не сделает вас счастливее. Только отпустив это, вы можете попытаться достичь то, чего вы хотите на самом деле.

Даже если вы не добьетесь в этом успеха, эта попытка сама по себе заставит вас почувствовать себя лучше.

5. Он не перебивают.

Перебивать – это не просто грубо. Когда вы перебиваете кого-то, то, что вы на самом деле говорите, звучит так: «Я не слушаю тебя и не хочу понять, что ты говоришь. Делая вид, что я слушаю тебя, я на самом деле решаю, что я сам хочу сказать».

Хотите нравится людям? Слушайте то, что они говорят. Сосредоточьтесь на их словах. Задавайте вопросы, чтобы убедиться, что вы все поняли правильно.

Они полюбят вас за это – и вам понравится, как вы себя будете чувствовать при этом.

6. Они не ноют.

Наши слова обладают властью, особенно над нами самими. Нытье о проблемах заставляет вас себя чувствовать не лучше, а хуже.

Когда что-нибудь идет не так, не тратьте время на жалобы. Потратьте усилия на то, чтобы улучшить ситуацию. Если вы не хотите ныть об этом вечно, в конечном счете вам придется с этим что-то сделать. Так к чему тратить время? Исправьте это прямо сейчас!

Не говорите о том, что все идет не так. Говорите о том, как вы будете исправлять ситуацию, даже если это просто разговор с самим собой.

Поступайте также с вашими коллегами и друзьями. Не стоит быть жилеткой, в которую они приходят поплакаться.

Настоящие друзья не позволяют ныть и жаловаться. Друзья помогают друзьям сделать свою жизнь лучше.

7. Они не критикуют.

Конечно, вы более образованны. Да, у вас больше опыта. Да, вы покорили больше гор и победили больше драконов.

Но это не делает вас умнее, или лучше, или проницательнее.

Это делает вас тем, кто вы есть: уникальным, ни с кем не сравнимым, единственным в своем роде. Вы — это просто вы.

Как и все остальные.

Все люди разные: не лучше, не хуже, просто разные. Цените различия вместо того, чтобы обращать внимание на недостатки, и вы будете видеть людей – и самого себя – в лучшем свете.

8. Они не читают морали и не проповедуют.

Чем выше вы поднимаетесь и чем больше у вас достижений, тем чаще вы думаете, что знаете все на свете и испытываете искушение вещать людям о том, что вы знаете.

Когда вы выражаетесь категорично, люди могут слушать вас, но не слышать. И они не захотят быть рядом с вами.

Приятные люди предпочитают слушать. Они знают, что они думают – и они прежде всего хотят узнать, что думаете ВЫ.

9. Они не живут прошлым.

Прошлое ценно. Учитесь на ваших ошибках. Учитесь на ошибках других людей. А затем отпустите прошлое.

Это проще сказать, чем сделать?

Все зависит от фокуса вашего внимания. Когда что-нибудь плохое происходит с вами, посмотрите на это как на шанс научиться чему-то, что вы не знали. Когда другой человек совершает ошибку, посмотрите на это как на возможность проявить милосердие, понять и простить.

Прошлое – это просто тренировка, и прошлое не определяет вас. Оцените, что пошло неправильно, но только с точки зрения того, как лучше понять в следующий раз, что все идет как надо.

10. Они не позволяют страху мешать им двигаться вперед

Мы все боимся того, что может случиться или не случиться, или того, что мы не можем изменить или того, что мы не в состоянии сделать или того, как другие люди воспримут нас.

Гораздо легче колебаться, испытывать сомнения, ждать подходящего случая, решить, что мы должны обдумать все еще раз или провести больше исследований и изучить другие альтернативы. Тем временем проходят дни, недели, месяцы и даже годы – причем проходят мимо нас.

Не позволяйте вашим страхам удерживать вас на месте. Что бы вы ни планировали, что бы вы ни представляли, о чем бы вы ни мечтали, принимайтесь за это сегодня.

Если вы хотите начать бизнес, делайте первый шаг. Если вы хотите поменять карьеру, начинайте. Если вы хотите выйти на новый рынок или предложить новый продукт или услугу, принимайтесь за дело.

Отбросьте ваши страхи и начинайте. Делайте что-нибудь. Что угодно.

Сегодня проходит. Как только наступит завтра, сегодня будет потеряно навсегда.

Сегодняшний день – это самое драгоценное имущество, которым вы владеете, и единственная вещь, которой вам следует по-настоящему бояться – это потеря времени!

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