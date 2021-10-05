Радость довольствоваться меньшим: 16 советов для жизни в стиле минимализма

Продавайте или жертвуйте одежду, которую не носите, и выбросьте, наконец, все детские вещи, которые вам больше не пригодятся. Покупайте только то, что вам действительно нужно.

Постарайтесь меньше времени тратить на просмотр телевизора и видеоигры. Лучше сосредоточьтесь на себе, своей жизни и отношениях.

У всего должно быть свое место.

Все вещи должны лежать на своих местах. Смастерите полку, купите шкаф и выбросьте все ненужное. Если у какой-то вещи нет своего места, смотрите пункт № 1.

Планируйте свое время.

Чтобы найти свободное время, сначала вы должны научиться им управлять. Если вы хотите работать меньше, производить больше и повысить общую эффективность своего труда, тогда распишите свой день по часам и составьте план.

Будьте экономичными.

Относитесь ко всему с точки зрения финансовых затрат на единицу времени. Покупка футболки требует Х часов работы, покупка нового телевизора — Y часов, а продление подписки Netflix — Z часов в месяц. Без чего из данного списка вы можете обойтись? Сколько часов в месяц это вам сэкономит? А сколько денег вы могли бы за это время заработать?

Покупайте с умом.

Составьте список покупок и покупайте только то, что в нем написано.

Оформите себе дебетовую карту.

Если у вас не хватает на что-то денег — не покупайте этого. Дебетовую карту нужно пополнять перед совершением покупок, что дает вам время подумать о необходимости очередной траты.

Учитесь у других людей.

О минимализме написаны сотни и даже тысячи отличных постов. Ознакомьтесь с советами людей, которые успешно живут согласно этому принципу.

Прочитайте книгу Тимоти Ферриса «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе «от звонка до звонка», жить где угодно и богатеть».

Она отлично подойдет каждому, кто не может решиться уйти с работы, и является просто фантастичной книгой для тех, кто хочет сократить свой рабочий день.

Следуйте правилу «5 минут».

Если вы хотите сделать что-то простым и привычным, тогда уделяйте этому заданию по 5 минут в день: 5 минут на уборку, 5 минут на мытье посуды, 5 минут на физические упражнения, 5 минут на прогулку и 5 минут на чтение. Как правило, уходить у вас будет больше, но и 5 минут достаточно, чтобы у вас в привычку вошло то, что кардинально изменит вашу жизнь.

Найдите себе источник пассивного дохода.

Пускай ваши деньги работают на вас, а вы в это время отдыхайте. Люди зачастую могут зарабатывать намного больше, но не знают как. Для этого есть специальные книги, статьи и масса других ресурсов. Найдите и используйте их.

Тратьте деньги на впечатления, а не на вещи.

Материальные предметы, как правило, мы выбрасываем, а воспоминания остаются с нами на всю жизнь.

Медитируйте.

Медитация помогает очистить разум и сделать так, чтобы ваши мысли вам помогали, а не сдерживали. Это очень полезно, потому что разум ежедневно потребляет очень много времени и энергии.

Пейте достаточно воды.

Звучит очевидно, но вода это действительно лучший способ очистить свой организм. Она поддерживает вашу энергичность, здоровье и добыть ее, как правило, намного проще, чем любую другую жидкость.

Научитесь развлекаться в одиночку.

Это поможет вам покончить с отношениями, которые вас сдерживают и которые вам больше не нужны. Став своим лучшим другом и поняв, что вами движет, что заставляет смеяться и расти, вы обретаете свободу и получаете возможность жить так, как вам того хочется.

Просто делайте свое дело.

Не стоит слишком много думать, беритесь за дело. Если мы знаем, что все получится, сдерживает нас от действий только наш разум. Поэтому вперед, делайте то, что нужно, и не растрачивайте ненужную энергию на размышления.

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