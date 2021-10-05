Цивилизация населявшая Землю до потопа

Сегодня почти ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что на Земле в давние времена разразилась глобальная катастрофа, которая запечатлена в мифах и легендах всех народов на всех континентах. Об этом повествуют, например, мифы Древней Греции: «И разгневался Зевс на преступления человеческие и наслал страшный потоп». В мексиканском «Кодексе Ватиканус», одном из немногих подлинных произведений атцеков, говорится, что «в году 4008 после сотворения мира произошел потоп, посланный великим небожителем Аймун Конди за грехи людей».

Сведения об уничтожении всего живого на Земле содержатся в священной книге древних индейцев «Пураны», в древнееврейском «Талмуде», на глиняных табличках Вавилона. Библия также очень подробно сообщает о потопе: «И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» (Бытие; гл. 7). Ученые высказывали много различных версий, но все сходятся в одном: поразительное совпадение легенд о всемирном потопе может свидетельствовать лишь о том, что на Земле действительно произошло грандиозное наводнение, уничтожившее всех или почти всех жителей планеты.

Достоверные сведения о времени катастрофы записаны в геологической летописи Земли. По данным известного ученого, лауреата Нобелевской премии У. Ф. Либби, катастрофа произошла примерно 10 тысяч лет назад. Эту дату помогла установить пещера Шанидар в северном Иране, расположенная в горах на высоте 750 метров над уровнем. Археологи провели здесь раскопки и установили, что около 10 тысяч лет назад пещера была затоплена водой. Польский исследователь Людвиг Зайдлер и мексиканский ученый Гарсия Пайома сообщают о следах затопления моря на высоте 4-5 километров в Кордильерах Центральной Америки! 10 тысяч лет назад — это время массовой гибели мамонтов, саблезубых тигров и других животных.