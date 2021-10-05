Ученые Кембриджского университета назвали причины конца света

Ученые Кембриджского университета в Великобритании назвали причины вероятного апокалипсиса.



Об этом сообщает ФАН.

По их мнению, природные катаклизмы и антропогенные причины могут привести к апокалипсису на Земле, однако вероятнее всего, человечество погибнет из-за своих действий. Исследователи добавили, что гибель цивилизации в результате падения астероида или извержения вулкана возможна, но это маловероятно.

Британские ученые добавили, что человечество также может погибнуть в результате ядерной войны. Кроме того, причиной вероятного апокалипсиса могут стать выведенные в лабораторных условиях вирусы. По словам экспертов, малейшая ошибка может привести к масштабному распространению опасных микроорганизмов.