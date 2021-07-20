Впервые опубликованы записи офицера из Розуэлла

Что действительно разбилось в Розуэлле? Человек, исследовавший знаменитые обломки 1947 года в Нью-Мексико, утверждает, что он обнаружил «неразрушимые обломки, сделанные не руками человека» в своем личном дневнике, который публикуется впервые.

Самым запоминающимся событием 1947 года в истории многими считается загадочное происшествие в Розуэлле, штат Нью-Мексико (США). Началось оно с того, что 8 июля 1947 года местная газета Roswell Daily Record на своей первой полосе разместила статью о падении «летающей тарелки» и доставки ее обломков на территорию военного аэродрома.

Это заявление было сделано Джесси Марселем-старшим, который, как сообщалось, первым прибыл на место «крушения» и далее возглавил следствие по этому делу. Он сразу же посчитал, что эти обломки принадлежат внеземному транспортному средству.

Лишь после публикации статьи, когда информация о крушении НЛО успела разойтись достаточно широко, Пентагон заявил, что обломки являются всего-лишь остатками военного метеозонда.

Военно-воздушные силы США заявили, что метеозонд был частью бортовой системы Project Mogul, созданной Колумбийским университетом, Нью-Йоркским университетом и Океанографическим институтом Вудс-Хоул, который был разработан для поиска в атмосфере слабых колебаний от взрывов ядерных испытаний.

Марсель-старший скончался 24 июня 1986 года, но его история живет с его внуками — Джесси Марселем-третьим и Джоном Марселем, который рассказали журналистам, что их дед никогда не сомневался в правильности именно его версии и никогда не менял свои показания о том. что он увидел в тот день.

«Его решили сделать козлом отпущения и приказывали отрицать то, что он на самом деле обнаружил на месте крушения. Он был главой разведывательного ведомства в Розуэлле, Нью-Мексико, и выполнял приказы более вышестоящего начальства. По сути он оказался в самом центре этой истории и в основе теории заговора или сокрытия», — рассказывает Джесси Марсель-третий.

Единственным вещественным доказательством правоты Джесси Марселя-старшего является его дневник, который, как сообщается, был впервые публично обнародован в субботу 12 декабря 2020 года в телефильме «Розуэлл: Первый свидетель», вышедшем на канале History Channel.

«Дневник переходил из рук дедушки в руки нашего отца, а теперь хранится у нас. Внутри можно найти множество странных слов, которые не совсем соответствуют тому, кем был наш дед», — рассказывает Джесси Марсель-третий.

Бывший сотрудник ЦРУ Бен Смит также принимал участие в съемках телефильма и лично видели записи в дневнике Марселя. По его словам по этим записям можно хорошо проследить как изменилось психическое состояние Марселя-старшего из-за этого случая.

«В журнале реально есть непонятные фразы, но они могут быть секретным кодом», — говорит он.

Смит разговаривал с потомками Марселя, его близкими друзьями, а затем с оставшимися в живых жителями Розуэлла, которые жили тут в то время, когда упал НЛО и были замешаны в истории со странными обломками. Далее Смит тщательно изучил предполагаемое место крушения и после всего этого пришел к выводу, что он не уверен в том, что официальная версия с метеозондом является верной.

«Марсель был умным и способным офицером, он знал цену и важность секретов. Почему он сделал такое громкое заявление и держался за него так долго?».

Впервые «куски НЛО» были обнаружены на земле неким Маком Бразелом, который выводил на пастбище своих овец. Он заметил, что на земле, принадлежащей ранчо Фостер, разбросаны странные куски металла и обломки.

«Эти странные куски фольги нельзя было разрезать, сжечь, и даже согнуть. И еще там были обломки с непонятными символами. Место обломков находилось далеко в глуши», — писал в своем дневнике Марсель.

«Он нашел это место из-за того, что его стадо овец отказалось переходить через это поле, чтобы добраться до источника воды. Даже животные понимали, что это было на самом деле и не хотели приближаться к нему», — далее пишет Марсель.

Далее обломки попали в руки Марселя и он исследовал их, придя к выводу, что они были сделаны «не руками человека». Марсель, который был активным курильщиком, всегда носил с собой зажигалку. Он вытащил ее и попытался поджечь кусок обломка или расплавить его, чего ему не удалось.

Далее обломки были доставлены на военную базу Розуэлла, где Марсель и его коллеги и продолжили свои попытки распознать, что это за материал и для чего объект был построен. В дневнике описано, что Марсель пытался просверлить дрелью кусок обломка, но сверло сломалось при этой попытке.

Марсель описывал куски «фольги» как очень легкие, но прочные. На некоторых из них были выгравированы «инопланетные письмена», а помимо «фольги» там были детали из металла и некоего пластика плюс «километры» волоконной оптики.

«Он писал, что там есть стекловолокно и волоконная оптика, которые могли быть останками от компьютеров», — говорит Джон Марсель.

Марсель-старший писал, что он лично не видел живых существ на месте крушения, однако он упоминал, что слышал, что подобных мест было сразу несколько и что в одном из них действительно нашли живое существо.

По словам внуков Марселя, на их деда было оказано очень сильное давление, но он все равно держался очень стойко и до самой смерти считал, что он был в нужное время в нужном месте и что ему повезло увидеть это.

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