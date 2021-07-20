Одна из первых катастроф НЛО в современной истории

Одним из самых известных инцидентов в новейшей истории, связанных с появлением НЛО в небе нашей планеты, считается случай в городке аврора (США, Техас). История произошла 17 апреля 1897 года. Тогда там проживало всего 3 тысячи человек.

Сенсация или шутка?

В 1897 году в газетах часто появлялись заметки о всевозможных появлениях в небе Европы и Северной Америки сигарообразных воздушных аппаратов неизвестного происхождения, круживших в небе, а затем бесследно испарявшихся в атмосфере. Такие газетные материалы вызывали бешеный интерес публики, так как начинался век индустриальной революции, и народ ожидал рукотворных чудес от учёных и первооткрывателей.

НЛО.Катастрофа в небе над Аризоной Очевидно, что кое-какие механизмы на воздушной машине вышли из строя, так как аппарат летел на малой скорости от 20 до 30 км/час

19 апреля 1897 года местная газета Dallas Morning News опубликовала статью-отчёт об инциденте в городке Аврора, написанную местным жителем и внештатным корреспондентом С. Хейдоном. Приведём её целиком, чтобы вы имели полное представление об этом ЧП.

«Около шести часов утра 17 апреля 1897 года любители послушать петушиное пение города Аврора были внезапно потрясены появлением в синеве неба неизвестного воздушного аппарата, который медленно плавал над городом. Сигарообразный аппарат направлялся на север, плыл на небольшой высоте, значительно ниже, чем это делают дирижабли.

Очевидно, что кое-какие механизмы на воздушной машине вышли из строя, так как аппарат летел на малой скорости от 20 до 30 км/час. К тому же машина всё время стремилась к земле. Неполадки были всем очевидны. Корабль проплыл над центральной площадью и удалился к северной окраине города. Там он столкнулся с постройкой на усадьбе судьи Проктора, это была башня ветряной мельницы. Воздушная машина с шумом столкнулась с мельницей и тут же рассыпалась на множество частей, после чего раздался оглушительной силы взрыв. После чего развалилась и сама мельница. Части воздушного корабля разбросало на площади в несколько акров, уничтожив прекрасный сад мистера Проктора. В воздушном аппарате оказался всего один пилот. Его тело было обезображено взрывом».

На месте катастрофы оказался военный офицер связи Т. Уимс из близлежащего города Форт-Уорт, который, осмотрев пилота, вынес свой вердикт: «Это марсианин». Интересно, что в других газетах США об этом инциденте даже не упоминалось. Зато жители Авроры с глубоким уважением отнеслись к телу марсианина, похоронив его на местном кладбище с соблюдением всех христианских традиций.

Перед самым инцидентом в Авроре на этот город обрушилось несколько несчастий и бед, но не аномальных. Незадолго до этого там случился неурожай хлопка из-за мощного нашествия хлопкового долгоносика. Затем в западной части городка случился сильный пожар, унёсший несколько десятков жизней и уничтоживший целый жилой квартал города. В довершение ко всем несчастьям на Аврору обрушилась эпидемия сыпного тифа, унёсшая около тысячи жизней.

В то время недалеко от Авроры проводили железную дорогу, подразумевая провести в город отдельную ветку. Но из-за этих инцидентов ветку так и не провели. Говорят, что автор той статьи в Dallas Morning News Хейдон написал статью в газету, чтобы привлечь внимание к проблемам маленького городка. Плюс ко всему, он слыл большим шутником.

Разбор полета тогда

Однако здесь же открылись некоторые мелкие подробности инцидента, не дающие уфологам права так просто отмахнуться от этого случая. В городских архивах Авроры сохранились документы, указывающие на могилу на местном кладбище, где похоронен неизвестный человек (туда же сложили обломки воздушной машины).

На следующий день после катастрофы в Аврору прибыли военные, принимавшие самое деятельное участие в сборе обломков воздушного корабля. Но разбор разрушений уже был начат рабочими судьи Проктора, которые сбрасывали обломки машины в заброшенный колодец рядом с разрушенной мельницей. На одном из крупных обломков воздушного аппарата обнаружили некие надписи, которые были сделаны неизвестными иероглифами. Над расшифровкой иероглифов долго и безрезультатно трудились специалисты, но так ничего и не расшифровали.

В 60-е годы нашли личные записи некоего путешественника, который как раз в 1897 году проездом был в Авроре и описывал некоторые сцены поисков на месте катастрофы. Он писал, что по искажённым и обгоревшим кускам обшивки воздушного аппарата было очень сложно установить точные размеры и мощность этой машины. А сами куски металла напоминали сплав алюминия и серебра. Не представлялось возможным установить и приблизительную мощность его двигателей. Специалисты сходились во мнении, что машина должна была весить несколько тонн.

И сейчас

В 60-е годы XX века интерес к этой необычной истории вновь всплыл. На местном телевидении и сегодня хранятся видеозаписи интервью с некими Мэри Эванс и Чарли Стефенсом – коренными жителями Авроры. Мэри на момент катастрофы было 15 лет, Чарли – 10 лет. Мэри рассказала, как рано утром в небе проплыл огромный корабль (она сама его не видела, но её друзья подробно описали его). Затем она услышала взрыв и выбежала во двор. Её отец как раз собирался пойти к мельнице, чтобы помочь потушить начавшийся пожар. Мэри хотела побежать к месту аварии с отцом, но он ей влепил затрещину и приказал оставаться дома.

Чарли оказался более удачливым. Он с удовольствием рассказал телерепортёру, как огромный сигарообразный аппарат, дымясь, приближался к городу. Затем отец отправил его в сарай кормить домашнюю птицу, и парень не видел момента его столкновения с мельницей. Хотя позднее был на развалинах и даже видел куски металлических деталей воздушной машины.

Необходимо пояснить, что с 1970 года на телевидении США прошло несколько масштабных исследований по тому знаменитому инциденту. За более чем сто лет город Аврора изменился незначительно. Единственное, что настораживает – плитка на улицах города идентична той, что кладут на взлётные полосы аэродромов.

Также вызывает вопросы уфологов и то, что местные власти не позволяют учёным произвести эксгумацию неизвестной могилы на местном кладбище, где по всем признакам покоятся останки пришельца. Ранее на этой могиле была небольшая табличка с надписью «Могила неизвестного существа». Учёные в 60-е годы XX века отмечали магнитные волны, идущие из-под земли, так как в могилу с телом пилота положили и несколько фрагментов корабля. Тогда же эта группа учёных направила официальное письмо правительству США с просьбой разрешить им эксгумацию тела для научных нужд. Но правительство резко отказало учёным, им запретили даже приближаться к могиле. Тогда же исчезла плита с погребения, а позже специалисты уже не смогли уловить приборами магнитные сигналы, исходившие из-под земли. Видно, кто-то поработал в этом месте.

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