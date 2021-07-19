Проклятие Тутанхамона продолжает преследовать президентов-антиваксеров.

Reuters 27.11.20 перевод pravda.com.ua: Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что отказывается от вакцины от коронавируса, хотя на данный момент в стране количество случаев заболевания превысило 6 миллионов.

Это уже не первое заявление одиозного лидера из серии скептических к программам вакцинации.

“Я говорю вам, что не планирую ее принимать. Это мое право”, – сказал Болсонару.

Он также добавил, что вряд ли парламент Бразилии будет обязывать граждан вакцинироваться, хотя от осложнений COVID-19 уже умерли более 171 тысячи бразильцев.

На этом противоречивые заявления президента не закончились. Он также усомнился в эффективности использования масок, намекая на отсутствие значительных доказательств их роли в сдерживании коронавируса.

Еще в октябре в своем Twitter он написал, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке.

bbc.com: 66-летний президент Бразилии Жаир Болсонару может нуждаться в экстренной операции после 10-дневной стойкой икоты, сообщили в его офисе. Его переводят в больницу в Сан-Паулу, чтобы пройти обследование на непроходимость кишечника.

В своем твите г-н Болсонару сказал, что «скоро вернется, если Бог даст».

Президент отправился в военный госпиталь в Бразилиа рано утром в среду, и медики сказали тогда, что он будет находиться под наблюдением от 24 до 48 часов.

Но позже в тот же день администрация президента сообщила, что Антонио Луис Маседо, хирург, прооперировавший Болсонару в 2018 году, рекомендовал перевести президента в Сан-Паулу для дополнительных анализов и возможной операции.

Фабио Фариа, менеджер по связям с общественностью Бразилии, сообщил репортерам, что г-на Болсонару утром накануне отправления в Сан-Паулу принял успокоительное.

Сын президента Флавио сказал CNN Brasil, что его отец прошел процедуру по удалению жидкости из желудка в качестве меры предосторожности.

Флавио добавил, что у его отца были проблемы с речью, но, если потребуется операция, это не должно быть серьезной процедурой.

Г-н Болсонару ранее опубликовал в Твиттере фотографию, на которой он лежит на больничной койке, снабженной датчиками и кабелями, а рядом с его кроватью стоит человек, похожий на священника.

– Estaremos de volta em breve, se Deus quiser. O Brasil é nosso! pic.twitter.com/3ohUwHBEHG— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2021

После двух с половиной лет спорного президентства Болсонару испытывает растущее давление из-за того, что он не справляется с пандемией Covid-19.

В начале месяца десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против обвинений в коррупции, связанной с закупкой вакцин.

Комментарий : Как несколько дней назад обратили внимание многие конспирологи, за последний год скоропостижно ушли из жизни президенты Бурундии, Танзании и Гаити. Причины ухода из жизни у всех этих людей были самые разные, но что их всех объединяло – так это отсутствие больших успехов в борьбе с пандемией.

И вот теперь, надо же так совпало, президент Бразилии, у которые успехи борьбы с пандемией тоже были слабы, вдруг почувствовал себя нехорошо и ему требуется хирургическое лечение. Наверное, это какое-то проклятие Тутанхамона. Кого оно коснется в следующий раз даже не знаем, но следим за развитием событий.

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