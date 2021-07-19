Германия переезжает в Оман. Теперь так будет всегда и везде.

Всю минувшую неделю европейские СМИ обсуждали и продолжают обсуждать серию наводнений, обрушившихся на Европу. На сегодня установлены 150 погибших, порядка 500+ получивших травмы и порядка 1000 человек числятся пропавшими без вести. В XXI веке, в Европе 1000 пропавших без вести кажутся немыслимыми, но чего было ожидать, когда улицы превратились в горные реки:
About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany pic.twitter.com/apG3Iec7y5— Doctor Punchy /1776/ (@MYhcnup) July 17, 2021
Те временем, пока европейцы подсчитывали погибших и оценивали убытки, стихия пришла в Оман (ОМАН!):
من أمطار ولاية #منح ما شاء الله #شبكة_طقس_الجزيرة pic.twitter.com/uNfPDbQ7sH— شبكة طقس الجزيرة (@AljazeraWeather) July 13, 2021
ولاية لوى وادي نبر الساعه 6:25 ص
اسماعيل البلوشي#منخفض_الحج pic.twitter.com/ndWzwBAxcd— شبكة عمان للطقس والمناخ (@omanweather4) July 18, 2021
أوديه ولايه #صحار منطقه فلج القبائل #منخفض_الحج
عدسة #شخصيه_هامه#منخفض_الحج pic.twitter.com/xtUf8u2bna— يعرب السيابي (@yaroob__2020) July 18, 2021
صحار-فلج القبائل-نادر الريسي#صحار#منخفض_الحج pic.twitter.com/qVTm8wRSpJ— يعرب السيابي (@yaroob__2020) July 18, 2021
أوديه ولايه #صحار منطقه فلج القبائل #منخفض_الحج
عدسة #شخصيه_هامه#منخفض_الحج pic.twitter.com/aG8O2cRPTT— يعرب السيابي (@yaroob__2020) July 18, 2021
وادي فيض حاليا جارف #شناص بوغزلان … #منخفض_الحج pic.twitter.com/MtzO8jgrsG— شبكة عمان للطقس والمناخ (@omanweather4) July 17, 2021
جبل الكور ولاية بهلاء pic.twitter.com/pAmCz3wYGE— عبدالله العبري (@ABDULLAH__OMAN) July 13, 2021
Все начиналось вполне безобидно, поэтому просветленные эксперты назвали явление “внесезонными дождями”. Когда для чуда есть слово – экспертам спится спокойнее, поскольку все как бы под контролем. Но вода все прибывала. Причем, если те же немцы к дождям и потопам в той или иной мере привыкшие, то жители Омана ничего не слышали про сказочку про трех поросят, поэтому наводнения там во многих местах заканчиваются как-то так:
В общем, как бы не назвали светлые эксперты происходящее – “внесезонные дожди” , “парниковый эффект”, “глобальное изменение климата” – слова ничего не объясняют, а между тем люди хотят знать – что будет дальше?
Что будет дальше мы уже в общих чертах рассказывали в прошлых материалах: роза ветров над Евразией как-то изменилась и ветер с Атлантики стал значительно сильнее, поддувая аж до Урала. И хотя это было не сильно научное предположение, а как бы вангование, сделанное при помощи потолка и указательного пальца, теперь все подтверждено спутниками:
The slow moving persistent upper-level low that brought the long-lasting intense rainfall which caused the deadly #flooding in Germany & many parts of W Europe this week can be clearly in satellite imagery. First this loop of Airmass RGB & @HydroSAF precip rate 1/2 pic.twitter.com/dbOVRJjCfS— EUMETSAT Users (@eumetsat_users) July 16, 2021
В ролике художники проанимировали тот самый циклон, который принес такую бурю в Европе. Как можно видеть он чем-то сильно напоминает какой-нибудь ураган Катрина, которые раньше специализировались как-то по Америке и немного по Азии.
Но теперь, похоже, времена изменились и эти “катрины” буду теперь сплошным потоком и сразу везде, то есть погода над ближайшим океаном станет для всех стран и народов определяющей. Там будут зарождаться какие-то гигантские циклоны и двигаться очень далеко вглубь того или иного материка.
Не удивимся, если через пару лет такие циклоны начнут приходить даже из Северного Ледовитого и выпадать килотоннами воды на Казахстан, где будет как сегодня в Омане, так что следим за развитием событий.