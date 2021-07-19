Германия переезжает в Оман. Теперь так будет всегда и везде.

Всю минувшую неделю европейские СМИ обсуждали и продолжают обсуждать серию наводнений, обрушившихся на Европу. На сегодня установлены 150 погибших, порядка 500+ получивших травмы и порядка 1000 человек числятся пропавшими без вести. В XXI веке, в Европе 1000 пропавших без вести кажутся немыслимыми, но чего было ожидать, когда улицы превратились в горные реки:

Те временем, пока европейцы подсчитывали погибших и оценивали убытки, стихия пришла в Оман (ОМАН!):

ولاية لوى وادي نبر الساعه 6:25 ص

اسماعيل البلوشي#منخفض_الحج pic.twitter.com/ndWzwBAxcd— شبكة عمان للطقس والمناخ (@omanweather4) July 18, 2021

جبل الكور ولاية بهلاء pic.twitter.com/pAmCz3wYGE— عبدالله العبري (@ABDULLAH__OMAN) July 13, 2021

Все начиналось вполне безобидно, поэтому просветленные эксперты назвали явление “внесезонными дождями”. Когда для чуда есть слово – экспертам спится спокойнее, поскольку все как бы под контролем. Но вода все прибывала. Причем, если те же немцы к дождям и потопам в той или иной мере привыкшие, то жители Омана ничего не слышали про сказочку про трех поросят, поэтому наводнения там во многих местах заканчиваются как-то так:

В общем, как бы не назвали светлые эксперты происходящее – “внесезонные дожди” , “парниковый эффект”, “глобальное изменение климата” – слова ничего не объясняют, а между тем люди хотят знать – что будет дальше?

Что будет дальше мы уже в общих чертах рассказывали в прошлых материалах: роза ветров над Евразией как-то изменилась и ветер с Атлантики стал значительно сильнее, поддувая аж до Урала. И хотя это было не сильно научное предположение, а как бы вангование, сделанное при помощи потолка и указательного пальца, теперь все подтверждено спутниками:

The slow moving persistent upper-level low that brought the long-lasting intense rainfall which caused the deadly #flooding in Germany & many parts of W Europe this week can be clearly in satellite imagery. First this loop of Airmass RGB & @HydroSAF precip rate 1/2 pic.twitter.com/dbOVRJjCfS— EUMETSAT Users (@eumetsat_users) July 16, 2021

В ролике художники проанимировали тот самый циклон, который принес такую бурю в Европе. Как можно видеть он чем-то сильно напоминает какой-нибудь ураган Катрина, которые раньше специализировались как-то по Америке и немного по Азии.

Но теперь, похоже, времена изменились и эти “катрины” буду теперь сплошным потоком и сразу везде, то есть погода над ближайшим океаном станет для всех стран и народов определяющей. Там будут зарождаться какие-то гигантские циклоны и двигаться очень далеко вглубь того или иного материка.

Не удивимся, если через пару лет такие циклоны начнут приходить даже из Северного Ледовитого и выпадать килотоннами воды на Казахстан, где будет как сегодня в Омане, так что следим за развитием событий.

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