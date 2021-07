Германия переезжает в Оман. Теперь так будет всегда и везде.

Все начиналось вполне безобидно, поэтому просветленные эксперты назвали явление “внесезонными дождями”. Когда для чуда есть слово – экспертам спится спокойнее, поскольку все как бы под контролем. Но вода все прибывала. Причем, если те же немцы к дождям и потопам в той или иной мере привыкшие, то жители Омана ничего не слышали про сказочку про трех поросят, поэтому наводнения там во многих местах заканчиваются как-то так:

В общем, как бы не назвали светлые эксперты происходящее – “внесезонные дожди” , “парниковый эффект”, “глобальное изменение климата” – слова ничего не объясняют, а между тем люди хотят знать – что будет дальше?

Что будет дальше мы уже в общих чертах рассказывали в прошлых материалах: роза ветров над Евразией как-то изменилась и ветер с Атлантики стал значительно сильнее, поддувая аж до Урала. И хотя это было не сильно научное предположение, а как бы вангование, сделанное при помощи потолка и указательного пальца, теперь все подтверждено спутниками:

The slow moving persistent upper-level low that brought the long-lasting intense rainfall which caused the deadly #flooding in Germany & many parts of W Europe this week can be clearly in satellite imagery. First this loop of Airmass RGB & @HydroSAF precip rate 1/2 pic.twitter.com/dbOVRJjCfS— EUMETSAT Users (@eumetsat_users) July 16, 2021