Когда жить становится сложно — стань деревом

Жизнь порой пытается сбить с ног, но от черных полос на пути не застрахован никто. Как реагировать, как вести себя в такие моменты? Решать вам…
Дерево стоит крепко. Дует ветер. Метёт метель. Льёт дождь. Жизнь происходит, а оно стоит всё так же. Да ещё и растёт, цветёт, зеленеет и даёт плоды. Тянется поближе к солнышку.
Ураган может поломать его. Люди могут очень сильно срезать его ветки. Но. Оно всё равно начнёт восстанавливаться. Давать новые листочки и веточки. Оно не сдастся, пока в нём есть хоть капелька жизни.
Так же и человек способен жить. Стоять крепко при любых ветрах, тянуться к солнышку, к радости, к надежде.
И подняться, даже если сломался. Измениться и продолжить жить в новых обстоятельствах.
Стать деревом — это порою лучший выход, лучшее решение.
А пока надо стоять. Надо! Пусть тяжело, пусть больно, пусть трудно. Изо всех сил держаться корнями за землю. Не погибнуть.
Спокойно довольствоваться минимумом, не страдая от этого. Не горевать о том, что уже не исправить, но искать пути развития и счастья в другом, новом направлении.
Обязательно наступит время, и будет хорошая погода в вашей жизни, и снова всё зазеленеет, а потом и плоды появятся. Плоды терпения. Плоды труда. Плоды той радости, которую удалось заметить и взять в своё сердце, что потом ещё долго придавало сил.
Главное — это выстоять, сколько понадобится. Или веточки новые вырастить, если сломался.
И всей силой тянуться к солнышку. Всеми корнями впитывать то полезное, что приносит жизнь. Раскачиваться от жизненных бурь, но не падать.
Выстоять. Всем ветрам назло.