Когда жить становится сложно — стань деревом

Жизнь порой пытается сбить с ног, но от черных полос на пути не застрахован никто. Как реагировать, как вести себя в такие моменты? Решать вам…

Дерево стоит крепко. Дует ветер. Метёт метель. Льёт дождь. Жизнь происходит, а оно стоит всё так же. Да ещё и растёт, цветёт, зеленеет и даёт плоды. Тянется поближе к солнышку.

Ураган может поломать его. Люди могут очень сильно срезать его ветки. Но. Оно всё равно начнёт восстанавливаться. Давать новые листочки и веточки. Оно не сдастся, пока в нём есть хоть капелька жизни.