Возможные скрытые порталы нашей планеты

Возможно, идея земных порталов – областей на планете, которые мгновенно телепортируют людей из одного места в другое, является реальностью. Один из космических аппаратов НАСА и кластерные зонды из Европы собрали достаточно данных, чтобы подтвердить, что порталы магнитных звездных врат существуют во многих местах. Обычно они находятся там, где далекое геомагнитное поле сталкивается с проходящим солнечным ветром. Результат – прямой путь между Землей и Солнцем.

Большинство порталов малы и имеют короткий временной интервал, а некоторые являются зияющими дырами с длительной продолжительностью жизни. Наличие порталов также было подтверждено и российскими учеными.

Это место, вероятно, самый известный портал звездных врат. Бермудский треугольник, состоящий из трех вершин, иногда называемый треугольником Дьявола, представляет собой большую пропасть, которая тянется на огромное расстояние. В этой загадочной зоне были «потеряны» огромные военные корабли и самолеты без какого-либо правдоподобного объяснения со стороны правительства или военных.

Врата богов, Перу

«Пуэрта де Хаю Марка» в Перу, что в переводе означает «Ворота Богов»

Эти огромные звездные врата – один из самых впечатляющих памятников в Перу. Так называемые «Врата богов» были обнаружены Хосе Луисом Дельгадо Маману, местным гидом по альпинизму, который исследовал местность. Наслаждаясь видом на горный регион Хайу-Марка, расположенный на юге Перу, он натолкнулся на гигантскую конструкцию, высеченную в огромной скале семи метров в высоту и семь метров в ширину, с таинственными дверями в центре.

Согласно некоторым легендам, меньшая дверь представляет собой вход для смертных душ, в то время как более крупная и более симметричная дверь отвечает за вход, используемый божествами для доступа в наш мир.

Стоунхендж

Стоунхендж, графство Уилтшир, Англия

Стоунхендж не нуждается в особом представлении. Множество людей считают, что это может быть портал. Он расположен в месте схождения 14 гипотетических невидимых энергетических линий, которые пересекают Землю. Возможно, именно это и придает Стоунхенджу странную энергию.

Ранмасу Уяна

Ранмасу Уяна, Шри-Ланка

Эти врата расположены в Шри-Ланке. Среди каменных валунов и древних бассейнов для купания можно найти странную карту. По мнению некоторых ученых, она является секретным кодом, который можно использовать для связи с другими мирами.

Храм Абу Гураб

Пирамидальный храм Абу-Гораб в Мемфисе

В Египте пирамида Абу-Гураб содержит алебастровую платформу, которая по древним преданиям является звездными вратами для общения с богами. Этот храм один из старейших в мире, но при его осмотре создается впечатление, что он построен с помощью высоких современных технологий.

Ранчо Скинуокеров

Ранчо Скинуокер (Шерман), штат Юта, США

Ранчо Скинуокеров, которое также называется «Ранчо НЛО», расположено в округе Юинта в штате Юта. Это одно из самых известных мест, где наблюдается паранормальная активность. С более чем 50-летней историей ранчо Скинуокеров было местом появления кругов на полях, полтергейста, НЛО, наблюдения ужасных волков и светящихся шаров.

Легенды гласят, что звездные врата и порталы можно открыть, и управлять ими с помощью специального ритуала, но так ли это? Доступны ли подобные силы нашему разуму? На эти вопросы у науки нет ответов и в настоящее время.

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