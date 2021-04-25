8 самых красивых храмов Индии

Среди множества индийских храмов есть несколько избранных, чья вневременная привлекательность настолько неоспорима, что они заслуживают внимания. Только в Южной Индии находятся тысячи храмов, и каждый, кажется, красивее предыдущего. Одни из них имеют замысловатые архитектурные стили, другие — тщательно продуманные внутренние святилища и уникальные особенности. Хотя сложно выбрать самые красивые храмы в стране, вот 8 из них, которые стоит увидеть.

Группа индуистских и джайнских храмов Кхаджурахо в штате Мадхья-Прадеш, занимающая площадь около двадцати квадратных километров, вызывает у посетителей полный трепет. Построенные между 950 и 1050 годами сооружения из песчаника, наиболее известны своими невероятными барельефами.

Однажды густая растительность покрыла руины, придавая им ауру Затерянного города из Книги джунглей. И хотя сегодня сохранилось только 25 из первоначальных 85 храмов, это не помешало памятникам претендовать на место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Минакши в штате Тамилнад

Храм Минакши в городе Мадурай, Индия

Этот храм, расположенный на южном берегу реки Вайгай в Мадурае, городе, известном как своими поэтами, так и храмами, почитается местными жителями. Минакши имеет неоднозначную историю: он был сначала построен в VI веке, затем в XIV веке разрушен и восстановлен в XVI веке, но величие 14 башен храма, а также тысяча уникальных скульптурных колонн и священный пруд все еще сохранились.

Туристы со всего мира посещают храм не только из-за религиозных наклонностей, но и из-за его величия, включая тысячи разноцветных каменных фигур, украшающих башни.

Рамешварам — храм на острове

Восточная и западная башни храма Рамешварам

Провозглашенный прихожанами «Южным Варанаси» храм Рамешварам расположен на острове у побережья Южной Индии и посвящен богу Шиве. Этот обширный комплекс занимает территорию более 6 га и может похвастаться одним из самых длинных храмовых коридоров в мире с 1200 гранитными колоннами. Храм не только великолепен в архитектурном плане, но и расположен в очень красивом месте.

Группа храмов Ранганатхи

Город-храм Ранганатхи — самый большой храмовый комплекс в Индии

Ранганатхи — храмовый комплекс с замысловатой входной башней отличается высокими гопурами и гранитными колоннами с фигурами яли (гиппогрифы). В XVI веке к группе храмов пристроили башни, и сейчас город-храм является одним из самых масштабных действующих индуистских храмов в мире.

Джамбукесварар — храм на острове

Древний храм Шри Джамбукешвара

Посвященный Шиве, этот 1800-летний храм олицетворяет собой стихию воды (поблизости есть источник, и, согласно мифу, он никогда не иссякнет). Огромная внешняя стена простирается на 1,5 километра, а внутренний коридор украшают более 700 замысловатых резных столбов.

Падманабхасвами — храм с загадочной дверью

Золотая башня храма Падманабхасвами

Покрытый золотом храм для индуистов имеет большое значение — это одно из лучших мест для поклонения Вишну. Это хорошо сохранившаяся древность, которая, как считается, просуществовала около 5000 лет. Во время подсчета имущества в 2011 году в закрытых более века хранилищах обнаружено огромное количество золота, драгоценных монет и древних артефактов.

Однако самая удивительная особенность храма — дверь в хранилище «В», которая не имеет никаких замков, но, по легенде, ее нельзя открыть, и не открывают. Что там — неизвестно, но, возможно, часть несметных сокровищ находится именно за этой дверью.

Тысячелетний храм Брахадисвара

Башня храма Брахадисвара прямо над святилищем, построенная из гранита, является одной из самых высоких в Южной Индии

Этот знаменитый храм, посвященный Шиве, представляет собой великолепный образец тамильской архитектуры, которая характеризуется резными колоннами, а также большими башнями и воротами. Храм был построен в период Чола и завершен в 1010 году нашей эры, а в настоящее время является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монолитный храм Кайласа

Храм Кайласа — пример святилища, вырезанного сверху вниз из одного куска скалы

Индуистский храм Кайласа (Кайласанатха) в Элоре является крупнейшим монолитным сооружением в мире. Он представляет собой многоуровневый храмовый комплекс, вырезанный в скале и напоминает гору Кайлас. Это один из ярких примеров человеческих возможностей, в которые сложно поверить.

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