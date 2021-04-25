Остров на озере Рудольф в Кении, откуда не возвращаются

На озере Рудольф в Кении есть загадочный остров, который местное население называет Энваитенет, что означает «безвозвратный». Вокруг острова ходит великое множество различных легенд, которые повествуют о загадочных исчезновениях людей.

Остров Энваитенет расположен в Африке в Кении. Этот таинственный кусочек земли на озере Рудольфа, имеет очень много легенд и невероятных историй, которые не заканчиваются до сих пор.

Необитаемый остров вулканического происхождения расположен примерно в восьми километрах от берега и имеет всего несколько километров в длину. На нем обитает много животных, особенно тех, кого больше всего боятся люди — крокодилы и змеи разного вида.

По словам местных жителей, много лет назад на этом острове находились люди. Они зарабатывали на жизнь рыбной ловлей и охотой. Однако в какой-то момент все люди неожиданно покинули остров.

Мифы и легенды

Вид на остров Южный, оз. Рудольф, Кения

Про остров рассказывают самые разные страшные истории. По словам местных жителей, несколько сотен лет назад в этот район прибывали искатели бесплатной рабочей силы. Одной из семей пришла идея укрыться на острове, чтобы из них не сделали прислугу. Однако после этого их никто не встречал. Также пропали и люди, которые отправились искать исчезнувшую семью. Есть мнение, что все они стали добычей хищных животных. Однако маловероятно, что именно животные стали причиной многих исчезновений.

В тридцатых годах двадцатого века в этом регионе проводилась английская экспедиция. Британский исследователь Вивиан Фукс назначил двух своих коллег изучить это место — обратно они не вернулись. Двое ученых отправились на Энваитенет. О том, что они смогли благополучно туда добраться, исследователи известили своих коллег специальным сигналом, которым они еще пользовались в течение нескольких дней.

Традиционные дома на одном из островов озера Рудольф

Но в один из дней сигнал перестал поступать. Тогда на остров приехали спасатели, однако они не смогли найти на нем никаких следов пребывания ученых, но поиски все же продолжили. Было собрано две сотни людей, чтобы еще раз обследовать остров. Местное население долго не соглашалось участвовать в поисках, пока им не предложили достойную плату, если они смогут найти хоть что-то, связанное с присутствием ученых.

Как ни странно, но даже такое количество людей не смогло найти ни единой зацепки, словно никто и не высаживался на остров. Этот вопрос и по сей день остается открытым.

Было одно предположение, что мужчины отравились подземным газом, что порой выходил из глубин озера. Он способен оказывать сильное воздействие на человеческий мозг, и тогда человек мог совершить самые разные поступки. Возможно, так и случилось. Исследователи могли пригнуть с обрыва, а потом утонуть. И если их тела забрал океан, то об этом уже никто никогда не узнает.

Вулканический кратер Набийотум, озеро Рудольф (Туркана), остров Южный

Однако на исчезновении двух людей печальная известность Энваитенета не заканчивается. По прошествии несколько лет после первого случая на остров прибыло несколько семей одного племени. Эти люди создали вокруг себя небольшое селение. Они построили домики, стали разводить скот. Лишь иногда переплывали на другой берег, чтобы повидать родственников или обменяться продуктами.

Но однажды, как и в случаи с английскими учеными, эти люди не появились на берегу, не подали о себе знак. Обеспокоенные родственники отправились на их поиски. Они нашли хижины, какие-то орудия труда и прочие предметы, но людей там не было, как и следов нападения или расправы. Словно люди просто растворились в воздухе.

Центральный или Крокодиловый остров — второй по величине (после Южного) остров в озере Туркана в Кении

Остров в настоящее время

На части суши озера Рудольф до сих пор стоят эти хижины, но никто не осмеливается в них жить. Люди верят, что они впитали в себя проклятие острова и теперь тоже носят в себе опасность. Бесхозные животные ходят по этому месту, но никто не решается на них охотиться. Люди просто не хотят даже приблизиться к этому странному месту.

Энваитенет по сей день остается необитаемым и одним из самых загадочных островов в мире. Но, согласитесь, по всему миру таких мест «невозврата» существует немало.

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