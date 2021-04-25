Китай снова бьет рекорды: самый большой в мире аэропорт

Если вы обычно блуждаете в больших аэропортах или бегаете по длинным терминалам, чтобы успеть на самолет, тогда запаситесь энергией для посещения недавно открывшегося международного аэропорта Дасин в Китае.

На сегодняшний день — это самый масштабный аэропорт в мире, предназначенный для удовлетворения постоянно растущих потребностей страны в путешествиях. Он станет новым центром для Китайских Южных Авиалиний и China Eastern Airlines.

Пропускная способность: 72 миллиона пассажиров в год (к 2025 г). Фото: Zaha Hahid Architects

Посетителей ожидает просторный, открытый интерьер, заполненный садами и другими жизнеспособными элементами. К ним относятся стратегии затенения, высокопроизводительное остекление и освещение на крыше, которые оптимизируют энергетические характеристики терминала. По прогнозам, все это сократит общее потребление энергии и выбросы CO2 на 50%.