Китай снова бьет рекорды: самый большой в мире аэропорт

Если вы обычно блуждаете в больших аэропортах или бегаете по длинным терминалам, чтобы успеть на самолет, тогда запаситесь энергией для посещения недавно открывшегося международного аэропорта Дасин в Китае.
На сегодняшний день — это самый масштабный аэропорт в мире, предназначенный для удовлетворения постоянно растущих потребностей страны в путешествиях. Он станет новым центром для Китайских Южных Авиалиний и China Eastern Airlines.
Посетителей ожидает просторный, открытый интерьер, заполненный садами и другими жизнеспособными элементами. К ним относятся стратегии затенения, высокопроизводительное остекление и освещение на крыше, которые оптимизируют энергетические характеристики терминала. По прогнозам, все это сократит общее потребление энергии и выбросы CO2 на 50%.
Аэропорт рассчитан на 100 миллионов пассажиров в год с помощью энергоэффективного терминала площадью 700 000 квадратных метров, призванного сделать навигацию как можно более плавной, или настолько плавной, насколько можно ожидать от одного из самых загруженных аэропортов мира. Благодаря второму в мире по загруженности аэропорту Пекин Столичный, новый аэропорт Китая будет играть важную роль в улучшении впечатлений от поездки в Пекин и обратно.