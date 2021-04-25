Пещера Коскер и ее великолепные подводные картины каменного века, созданные 27000 лет назад

Пещера Коскер — единственная в мире подводная пещера каменного века и чудесное место, где археологи обнаружили загадочные картины, созданные нашими давно ушедшими предками. Подводная пещера Коскер, расположенная в Каланке-де-Моргиу в Марселе, Франция, является домом для 500 необычных картин и гравюр. Наскальные рисунки были сделаны в течение двух эпох в этой части света. Первые картины были созданы 27000 лет назад, а позже, 19000 лет назад, пещерные художники нарисовали более красивые рисунки на стенах.

Исследовать пещеру непросто, потому что вход в нее только один — через узкий подводный туннель, расположенный на 40 метров ниже уровня моря.

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