Возможные скрытые порталы нашей планеты

Возможно, идея земных порталов – областей на планете, которые мгновенно телепортируют людей из одного места в другое, является реальностью. Один из космических аппаратов НАСА и кластерные зонды из Европы собрали достаточно данных, чтобы подтвердить, что порталы магнитных звездных врат существуют во многих местах. Обычно они находятся там, где далекое геомагнитное поле сталкивается с проходящим солнечным ветром. Результат – прямой путь между Землей и Солнцем.
Большинство порталов малы и имеют короткий временной интервал, а некоторые являются зияющими дырами с длительной продолжительностью жизни. Наличие порталов также было подтверждено и российскими учеными.
Бермудский треугольник
Это место, вероятно, самый известный портал звездных врат. Бермудский треугольник, состоящий из трех вершин, иногда называемый треугольником Дьявола, представляет собой большую пропасть, которая тянется на огромное расстояние. В этой загадочной зоне были «потеряны» огромные военные корабли и самолеты без какого-либо правдоподобного объяснения со стороны правительства или военных.
Врата богов, Перу
Эти огромные звездные врата – один из самых впечатляющих памятников в Перу. Так называемые «Врата богов» были обнаружены Хосе Луисом Дельгадо Маману, местным гидом по альпинизму, который исследовал местность. Наслаждаясь видом на горный регион Хайу-Марка, расположенный на юге Перу, он натолкнулся на гигантскую конструкцию, высеченную в огромной скале семи метров в высоту и семь метров в ширину, с таинственными дверями в центре.
Согласно некоторым легендам, меньшая дверь представляет собой вход для смертных душ, в то время как более крупная и более симметричная дверь отвечает за вход, используемый божествами для доступа в наш мир.
Стоунхендж
Стоунхендж не нуждается в особом представлении. Множество людей считают, что это может быть портал. Он расположен в месте схождения 14 гипотетических невидимых энергетических линий, которые пересекают Землю. Возможно, именно это и придает Стоунхенджу странную энергию.
Ранмасу Уяна
Эти врата расположены в Шри-Ланке. Среди каменных валунов и древних бассейнов для купания можно найти странную карту. По мнению некоторых ученых, она является секретным кодом, который можно использовать для связи с другими мирами.
Храм Абу Гураб
В Египте пирамида Абу-Гураб содержит алебастровую платформу, которая по древним преданиям является звездными вратами для общения с богами. Этот храм один из старейших в мире, но при его осмотре создается впечатление, что он построен с помощью высоких современных технологий.
Ранчо Скинуокеров
Ранчо Скинуокеров, которое также называется «Ранчо НЛО», расположено в округе Юинта в штате Юта. Это одно из самых известных мест, где наблюдается паранормальная активность. С более чем 50-летней историей ранчо Скинуокеров было местом появления кругов на полях, полтергейста, НЛО, наблюдения ужасных волков и светящихся шаров.
Легенды гласят, что звездные врата и порталы можно открыть, и управлять ими с помощью специального ритуала, но так ли это? Доступны ли подобные силы нашему разуму? На эти вопросы у науки нет ответов и в настоящее время.