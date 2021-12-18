Патологическое любопытство: почему мы пытаемся узнать то, что может принести боль?

Разбираемся, в каких случаях любопытство человека заставляет его делать саморазрушающие вещи, почему не всегда стоит идти на поводу у этого чувства и как нам бороться со своей губительной тягой к преодолению неопределенности.
Почему люди ищут информацию о новых отношениях своих экс-возлюбленных, читают негативные комментарии в Интернете и делают другие вещи, способные сделать больно? Недавнее исследование, опубликованное в Psychological Science, очень просто отвечает на эти вопросы: потому что люди по природе своей нуждаются в преодолении неопределенности. Новое исследование показывает, что необходимость знать настолько сильна, что люди готовы стремиться утолить свое любопытство даже тогда, когда понятно, что ответ принесет боль.
В серии из четырех экспериментов ученые из Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете и Бизнес-школы Висконсина исследовали готовность студентов подвергать себя аверсивным стимулам.
Аверсивные стимулы — события или физические ощущения, которые человек считает неприятными и воспринимает как наказание. в попытке удовлетворить любопытство.
В одном исследовании каждому участнику показывали стопку ручек, взятых, по словам исследователей, из предыдущего эксперимента. Нажать? Половина ручек может ударить электрическим током при щелкании.
Двадцати семи студентам объяснили, какие авторучки были «с сюрпризом»; другим двадцати семи сказали лишь, что некоторые из ручек электрифицированы. Оставшись в комнате в одиночестве, студенты, которые не знали, какие из ручек могут ударить током, щелкнули больше ручек и подверглись большим ударам, чем студенты, которые знали, что произойдет. Последующие эксперименты повторили этот эффект с использованием других стимулов, таких как звук скрежета ногтя по доске и демонстрацией отталкивающих фотографий насекомых.
Как отмечает соавтор статьи Кристофер Си (Christopher Hsee), стремление к открытиям глубоко укоренилось в человеке — наравне с основными потребностями в еде и сексе. Любопытство часто считается положительным инстинктом, который может привести, например, к появлению новых научных достижений, но иногда такого рода изыскания могут привести к неприятным последствиям. Профессор экономики и психологии из Университета Карнеги-Меллон Джордж Левенштейн (George Loewenstein), который был инициатором научного исследования любопытства, отмечает:
«Понимание того, что любопытство может заставить вас делать саморазрушающие вещи, первостепенно».
Однако нездоровому любопытству можно противостоять. В заключительном эксперименте участники, которых просили предсказать, как они будут чувствовать себя после просмотра неприятной картины, с меньшей вероятностью выбирали вариант, ведущий к просмотру подобных изображений. Эти результаты свидетельствуют о том, что предварительное представление результата, следующего за любопытством, помогает определить, стоит ли оно того. Кристофер Си отмечает:
«Обдумывание долгосрочных последствий имеет ключевое значение для смягчения возможных негативных последствий любопытства».
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