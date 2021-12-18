Патологическое любопытство: почему мы пытаемся узнать то, что может принести боль?

Разбираемся, в каких случаях любопытство человека заставляет его делать саморазрушающие вещи, почему не всегда стоит идти на поводу у этого чувства и как нам бороться со своей губительной тягой к преодолению неопределенности.

Почему люди ищут информацию о новых отношениях своих экс-возлюбленных, читают негативные комментарии в Интернете и делают другие вещи, способные сделать больно? Недавнее исследование, опубликованное в Psychological Science, очень просто отвечает на эти вопросы: потому что люди по природе своей нуждаются в преодолении неопределенности. Новое исследование показывает, что необходимость знать настолько сильна, что люди готовы стремиться утолить свое любопытство даже тогда, когда понятно, что ответ принесет боль.

В серии из четырех экспериментов ученые из Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете и Бизнес-школы Висконсина исследовали готовность студентов подвергать себя аверсивным стимулам.