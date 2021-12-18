Мечи Викингов изготовленные по технологиям из будущего

Было найдено около 170 мечей «Ульфберхтов», датируемых 800–1000 гг. Нашей эры. Металлургический состав загадочного меча поставил ученых в тупик.

Этим элитным оружием владели особенные викинги — суперсильные и почти непобедимые в бою. Самое загадочное то, что технология ковки такого металла не была изобретена лишь через 800 лет во время промышленной революции.

Интересно, что все они подписаны одним словом — «Ulfberht», которое, по мнению экспертов, может означать имя их создателя.