Мечи Викингов изготовленные по технологиям из будущего

Было найдено около 170 мечей «Ульфберхтов», датируемых 800–1000 гг. Нашей эры. Металлургический состав загадочного меча поставил ученых в тупик.
Этим элитным оружием владели особенные викинги — суперсильные и почти непобедимые в бою. Самое загадочное то, что технология ковки такого металла не была изобретена лишь через 800 лет во время промышленной революции.
Интересно, что все они подписаны одним словом — «Ulfberht», которое, по мнению экспертов, может означать имя их создателя.
Но, как и кто мог создать такой металл, если печи способные нагревать породу до нужной температуры были изобретены только во время промышленной революции, эти печи были первыми инструментами для нагрева железа в такой степени.
Роберт Леманн, химик из Института неорганической химии Ганноверского университета, изучил меч Ульфберта, найденный в 2012 году в куче гравия, выкопанной из реки Везер, протекающей через Нижнюю Саксонию на северо-западе Германии.
Лезвие этого меча имеет высокое содержание марганца, что говорит о том, что технология не могла прийти с Востока. Гарда была сделана из железа с высоким содержанием мышьяка, что предполагает европейское месторождение.
Используемый производственный процесс также озадачил исследователей. В процессе ковки железа руда должна быть нагрета до 3000 градусов по Фаренгейту для разжижения, позволяя кузнецу удалить примеси, известные как «шлак». Углерод также примешивается, чтобы сделать хрупкое железо более прочным.
Средневековые технологии не позволяли нагревать железо до такой высокой температуры, поэтому шлак удаляли путем его вытеснения, что было гораздо менее эффективным методом. Однако в Ulfberht почти нет шлака, а содержание углерода в нем в три раза больше, чем в других металлах того времени.
Откуда такие знания в далеком прошлом?