Тибетский взгляд на воспитание детей

Полезные навыки, помогающие вырастить полноценную и самодостаточную личность, уважающую своих родителей. Нам есть чему поучиться у этого мудрого народа.

Основные правила тибетского воспитания:

– Самое важное — никаких унижений и телесных наказаний. Единственная причина, по которой бьют детей – они не могут дать сдачи.

– Первый период: до 5 лет. С ребенком нужно обращаться «как с царем». Запрещать ничего нельзя, только отвлекать. Если он делает что-то опасное, то сделать испуганное лицо и издать испуганный возглас. Ребенок такой язык понимает прекрасно. В это время закладываются активность, любознательность, интерес к жизни. Ребенок еще не способен выстраивать длинные логические цепочки. Например, он разбил дорогую вазу. Он не понимает, что для покупки такой вазы нужно много работать, заработать денег. Наказание он воспримет как подавление с позиции силы. Вы научите его не бить вазы, а подчиняться тому, кто сильнее. Оно Вам надо?