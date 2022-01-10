Возможно, мы живем в постапокалиптическое время

Да и доводов за то, что наша планета уже переживала ядерный апокалипсис, — предостаточно. Причем как из области мифов и легенд, так и вполне ощутимых, которые буквально можно потрогать руками. Что, собственно, и сделали специалисты из НАСА вместе с французскими учеными: пять лет назад эта «сборная» альтернативщиков исколесила весь мир и нашла множество доказательств того, что ядерная война уже была. Например, они насчитали в земле порядка 100 гигантских воронок явно искусственного происхождения. Самая большая, диаметр которой составляет 120 км, находится в Африке.

Конечно, можно предположить, будто 25 тысяч лет назад на Землю обрушился метеоритный не то что дождь, а настоящий ливень. Но на месте упавшего метеорита не появляется выжженная пустыня. А большинство гигантских воронок обнаружены как раз в зонах современных пустынь. Между тем целый ряд преданий говорит о том, что когда-то именно в этих местах цвели сады и стояли богатые города. Например, согласно китайским легендам, высокоразвитые государства находились когда-то в пустыне Гоби. В Индии — опять-таки согласно мифам и легендам — целые города располагались в той части долины Инда, где сейчас нет ничего, кроме песка. Под песчаными заносами погребены нынче прежде великие Шумер и Вавилония. Руины древних городов скрываются в пустынях Египта и Монголии, следы поселений обнаруживают ученые на ныне совершенно непригодных для жизни выжженных территориях Америки и Австралии…

Мутанты среди нас

Почему некогда цветущие города превратились в безжизненные пустоши? Взбесилась погода и климат переменился? Допустим. Но почему при этом расплавился песок? Именно такой, превратившийся в стекловидную массу, песок обнаружили исследователи и в китайской части пустыни Гоби, и в районе озера Лобнор, и в Сахаре, и в пустынях Ближнего Востока и Нью-Мексико. Температура, необходимая для превращения песка в стекло, естественным образом на Земле не появляется. А вот при ядерном взрыве — пожалуйста. Вывод напрашивается сам собой: именно эти территории, со всеми их цветущими садами, селами и городами, и приняли на себя ядерный удар. А то, что не было разрушено взрывами, уничтожила радиация: весь растительный и животный мир, включая «венец творения» — человека.

НЛО.pixabay

Собственно, следы радиации можно обнаружить и сейчас — по прошествии нескольких десятков тысяч лет: ископаемые останки животных и растительных организмов в земной коре по сию пору носят следы биологических мутаций. Циклопы, трехголовые драконы, крылатые дивы ныне прочно прописаны на страницах мифов и легенд. Но, может быть, когда-то они существовали в действительности: радиация вполне могла привести к появлению таких «загадочных» существ. Тем более современные ученые утверждают: циклопизм, то есть появление одного-единственного глаза над переносицей, — одна из наиболее вероятных мутаций, как и полиплодия — удвоение хромосомного набора, вызывающее гигантизм и удвоение органов. А огромные человеческие скелеты, увенчанные черепами с одной глазницей или с двойным рядом зубов, не раз ставили археологов в тупик.

В противовес гигантам на Земле появились и карлики. Одна из версий гласит, что современные пигмеи в Африке и тибетские народности допа и хама — не кто иные, как прямые потомки этих маленьких людей.

Но, пожалуй, самое заметное на сегодняшний день проявление радиоактивного мутагенеза — это монголоидность. Во всяком случае, так утверждают некоторые ученые. Сейчас эта раса — самая распространенная на Земле. Раньше же монголоидов было еще больше — причем населяли они как Азию, так и Европу и даже Центральную Африку.

Холм мертвых

Нужны доказательства более конкретные? Не вопрос. Путешествие в Мохенджо-Даро способно развеять последние сомнения. Руины древнего города на одном из островов реки Инд были найдены лишь в 1922 году. Ученые тут же заговорили об открытии доселе неизвестной древней цивилизации — протоиндийской. При этом они недоумевали: почему об этом уникальном городе никто ничего не знал? Как он был разрушен и, главное, куда делись его обитатели? Исследователи не обнаружили ни одного кладбища в окрестностях города. А ведь он просуществовал как минимум полтора тысячелетия. Те же немногочисленные людские останки, что удалось найти, лежали прямо посреди улиц: смерть застигла их на месте. Никаких следов насилия, следов от ран колющими или режущими предметами.

Ясно было одно: Мохенджо-Даро стал жертвой какой-то неведомой катастрофы — внезапной и необратимой. Но какой? В 1979 году англичанин Дэвид Девенпорт и итальянец Этторе Винченти выдвинули свою гипотезу гибели города: Мохенджо-Даро был поражен ядерным взрывом! Более того, они сумели научно подкрепить свою невероятную версию. Исследователи отправили так называемые черные камни, которыми были усеяны мостовые города, в Римский университет и в лабораторию Национального совета исследований (Италия). И выяснилось: черные камни — не что иное, как осколки глиняной посуды, спекшиеся при температуре около 1 400-1 600 градусов, а потом затвердевшие. Ученые обратили внимание и на тот факт, что центр Мохенджо-Даро сохранился гораздо хуже окраин. Характер разрушений позволил им предположить, что именно на центр города и пришелся эпицентр ядерного взрыва. Потому-то археологам и не удалось найти там останки людей — они просто-напросто испарились.

О времена, о нравы!

Итак, ядерная война уже была. Но кто развязал ее? Почему она началась? К сожалению, точного ответа на этот вопрос не существует: нельзя целиком и полностью полагаться на древние предания. Однако перечитать их все же стоит.

Древнеиндийский эпос «Махабхарата» утверждает, что жители Земли — асуры — поссорились с богами. Называют даже причину раздора: якобы бог умыкнул жену у правителя асуров. Вряд ли эта был истинный повод для драки, но факт остается фактом: скорее всего, земляне поссорились с инопланетянами. Что они не поделили? Сферы влияния? Территории?..

Мохенджо-Даро.M.Imranwikipedia.org

По другой версии, выдвинутой британским физиком доктором Линдоном Мередитом, люди сами развязали ядерную войну. По мнению Мередита, 30 миллионов лет назад на Земле уже существовала человеческая цивилизация, развитая настолько, что освоила космос — всю Солнечную систему. Но как бы ни был технически продвинут человек, он всегда остается человеком — с присущими ему алчностью, несдержанностью, агрессивностью. Распри и раздоры привели к атомной войне. Мередит уверен, что дошедшие до нас легенды о Ноевом ковчеге, затоплении Атлантиды, древние предания американских индейцев о летающих богах, сказания о космических битвах в индийских «Упани-шадах» и «Махабхарате» — все это воспоминания тех немногих, кто сумел выжить в страшной войне.

Спасайся, кто может!

Другие даты называют исследователи из НАСА: по их версии, ядерная война произошла 25 тысяч лет назад. Ученые смогли вычислить дату по анализу стенок той самой 120-километровой воронки в Южной Африке. Удалось им определить и силу удара: порядка 500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Чтобы понять, насколько это много, стоит напомнить: на Хиросиму сбросили бомбу мощностью в 20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте.

Край Судьбы.Samuel Coleman JuniorОбщественное достояние

Сила ядерного удара была такова, что изменилось вращение Земли вокруг своей оси: воды Мирового океана пришли в движение и закружились в гигантском водовороте. Начался тот самый пресловутый Всемирный потоп. Когда же воды схлынули, уцелевшие люди ступили на бесплодные земли: негде было укрыться от наступившей ядерной зимы. В отчаянии люди уходили под землю: доказательство тому — великое множество многокилометровых подземных галерей, вырытых по всему миру. Подобные «бомбоубежища» найдены на территории Пермской области, на Алтае, Урале, Тянь-Шане, Кавказе, в пустынях Сахара и Гоби, в Северной и Южной Америке. Любопытно, что частенько эти подземные пещеры соединяются с поверхностью земли так называемыми трубами — сквозными отверстиями правильной округлой формы. Официальная наука считает их порождением геофизических процессов, происходящих в горных породах и почвах. Те же, кто мыслит смелее, убежден: это следы от лазера, которым противники — инопланетяне или сами земля-не — выкуривали друг друга из убежищ.

Опасные знания

В живых остались сущие единицы. И участь их была незавидна: им пришлось вернуться в пещеры.

Постепенно они забыли все, что знали когда-то. И помнили лишь одно: знания — опасны, владеть ими могут лишь избранные. Как правило, этими «посвященными» становились служители культа. В 1966 году американский писатель Томас Эндрюс услышал от йога Пандида Каниаха одно крайне любопытное признание: «Ученые-брамины с незапамятных времен были обязаны хранить немало сведений, смысла которых сами не понимали». Не понимали, но хранили, тщательно следя за тем, чтобы ценная информация не просочилась в мир. Той же политики, не декларируя своих намерений, придерживались все, кто имел доступ к тайне.

Доказательство тому — казалось бы, абсурдный поступок императора Ченг Танга, правившего в XVIII веке до н. э. Один его подданный соорудил летающую колесницу. Но во время испытаний ветер отнес летательный аппарат в соседнюю провинцию. Узнав об этом происшествии, Ченг Танг приказал уничтожить колесницу, чтобы ее секрет не стал известен в народе. Не зная ужасной предыстории человечества, императора запросто можно причислить к ортодоксам, препятствующим прогрессу. Но приняв на веру тот факт, что когда-то человечество уже пережило ядерную войну, можно просто поаплодировать его предусмотрительности.

Увы, шила в мешке не утаишь: сегодня человечество развивается по тому же сценарию, что и несколько десятков тысяч лет назад. Мы летаем в космос, ссоримся со своими соседями, угрожаем друг другу военными действиями. Что же делать, чтобы атомная катастрофа не разразилась вновь? Наверное, просто задуматься, остановиться… Или же положиться на собственную генетическую память в надежде, что она не позволит повториться кошмару.

Источник