Сооружения похожие на пирамиды найдены в Бермудском треугольнике

В своей пресс-конференции на Багамах ученый предоставил отчет, карты с точными координатами пирамид и графики с их изображением. Примечательно утверждение океанографа, что современной науке неизвестна технология, по которой созданы подводные пирамиды. Возможно, подводное их изучение даст такие факты, которые трудно пока представить себе.

Уже не одно десятилетие приверженцы загадочного предназначения пирамид Земли пытаются отыскать пропавшую Атлантическую пирамиду. Ученые провели серьезные научные исследовательские расчеты и пришли к выводу, что эта пирамида может быть расположена в районе Атлантического океана недалеко от Пуэрто-Рико. Многие исследователи уверены в том, что существует логическая связь между всеми пирамидами, равномерно распределенными по всей Земле. Бразилия, Австралия, Китай, Япония, Мексика, Египет, Россия, Бермудские острова и даже Украина – вот далеко неполный список стран, в которых были найдены различные пирамиды.

Исследователи уже неоднократно сталкивались с находками подводных пирамид. Совсем недавно была обнаружена ступенчатая пирамида, состоящая из каменных плит, высота которой составляет около 20 метров. Находится эта пирамида в Китае на дне озера в юго-западной провинции Юньнань. Интересно то, что на дне этого озера имеется еще девять объектов такой же величины, а общее число сооружений такого вида насчитывает тридцать. Как предполагают ученые, объекты являются творением древней цивилизации. Но если с такими пирамидами все более или мене понятно, то с пирамиды Бермуд покрыты полной тайной.

Одним из самых загадочных и таинственных мест на нашей планете является Бермудский треугольник. Это загадочное место, где по уверениям большинства очевидцев, происходит множество необъяснимых явлений. С каждом годом в этом загадочном месте происходит все больше и больше самых разных загадочных происшествий. Среди них природные аномалии, исчезновение кораблей и самолетов, потери памяти у людей, и все это наводит страх и ужас на людей, тем самым привлекая все больше и больше путешественников и исследователей. Такой термин как Бермудский треугольник появился не много и не мало около 50 лет назад. Но тайна Бермудского треугольника так и не разгадана до нашего времени, даже несмотря на то, что есть сотни очевидцев, которые наблюдали за происходившими аномалиями в этом месте. В нашей статье мы поговорим о наиболее известных фактах из истории изучения Бермудского треугольника, а также о существовании и исследованиях на его территории одного из самых загадочных явлений. Это явление называется пирамиды Бермуда.

В Атлантическом океане недалеко от юго-восточного побережья США и находится всем известный Бермудский треугольник. Вершины Бермудского треугольника лежат на таких островах как Бермуды, Майами (штат Флорида) и Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), общая площадь треугольника 925000 квадратных километров. Свое название он получил по имени, которым ранее называлась одна из его вершин – «Остров дьявола». Данный остров был полностью окружен рифами, которые и погубили не одну сотню кораблей. Интересно отметить тот факт, что Бермудский треугольник не присутствует в списке географических мест США, его нет на карте, нет документов, подтверждающих или отвергающих эту таинственную и в одночасье загадочную область в целом мире. Все, на что приходится опираться исследователям, так это только на те рассказы, которые нам повествуют очевидцы.

А ведь еще в 1977 году русский ученый С. Проскуряков писал в своих работах, что невдалеке от Бермудских островов на самом дне океана эхолотами рыболовецкого судна была зарегистрирована возвышенность, которая очень напоминает пирамиду, что впоследствии и способствовало организации специальной экспедиции под руководством известного американского атлантолога Чарльза Берлинца. Именно члены экспедиции и обнаружили на глубине 400 метров гору, похожую на пирамиду. Они считали, что данная гора – точная копия пирамиды Хеопса. Ее размеры в высоту составляют сто пятьдесят метров, и даже сохранены равные длины сторон.

О найденных пирамидах в районе Бермудского треугольника сообщения поступают довольно часто. Так американские океанографы в начале 1990-х годов обнаружили подводную пирамиду, которая, как известно, находится ровно посередине Бермудского треугольника, в самом его центре. Ученые обработали все собранные данные и сделали вывод, что поверхность идеально гладкая, чем-то напоминавшая стекло или лед. Размеры пирамиды оказались почти в три раза больше пирамиды Хеопса.

Данная новость оказалась настоящей сенсацией, которая была обсуждена на конференции, которая проводилась во Флориде. Журналисты, присутствующие на ней, получили множество фотографий и эхограмм. Гидролокаторы и компьютеризованные анализаторы с высоким разрешением, установленные на корабле, показали объемные и идеально гладкие, не заросшие водорослями поверхности пирамиды. На ней не было ни швов, ни разъемов, ни трещин. Возникает вопрос, почему на данный момент в средствах массовой информации данная тема стала закрытой? Ответ на данный вопрос скорее скрывается в том, что в этом районе наблюдаются взлеты НЛО прямо из воды и вход неопознанных объектов в морские глубины. Спецслужбы ведут слежение за такими полетами, которые происходят довольно часто. Поэтому по мнению ученых и сотрудников спецслужб США аномалии в районе Бермудского треугольника происходят из-за работы очень мощного по количеству энергии подводного комплекса. Отсюда следует, что, возможно, стеклянная пирамида и является центральной частью такого энергетического комплекса, который кем-то построен. Нельзя не вспомнить пророчества Эдгара Кейси об огромном кристалле, который обладает огромными силами, способными вызвать разрушительные катаклизмы для всего человечества на планете.

В начале 2000-х годов мы узнали о находке еще двух пирамид в районе Бермуд. Океанограф Верлаг Мейер с помощью специального оборудования попытался выяснить вещество, из которого состоят пирамиды. Исследователь пришел к выводу, что пирамиды состоят из стекла. По его мнению технология изготовления пирамид до сих пор неизвестна ученым. Изучив все возрастные характеристики этих пирамид, ученые сделали заключение, что этим так называемым «стеклянным» пирамидам не более чем 500 лет. Всему человечеству интересно найти разгадку этого феномена. Хотельсь бы знать кем, когда и с какой целью были построены эти пирамиды. Возможно, что это открытие поможет объяснить страшные тайны Бермудского треугольника, загадочные исчезновение кораблей и самолетов на его территории, причины аномалий, которые там происходят.

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