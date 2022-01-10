Таинственная база «Зона 51»

В 133 километрах от Лас-Вегаса в южной части штата Невада расположена военная база США под названием Зона 51. Эта база является удаленным подразделением авиационной базы ВВС Соединенных Штатов «Эдвардс». Что конкретно происходит на военной базе – неизвестно, но предположительно на ней проводят экспериментальные тесты в области воздухоплавания и систем вооружения. Но это официальная версия. А есть еще много других версий, что может происходить на секретной американской базе, существование которой само государство признало лишь в 2013 году.

Зона 51 была построена в 1955 году на южном берегу солончака Грум-Лейк. База входит в так называемую Groom box – зону, в которой запрещено осуществлять полеты. По официальным данным, Зона 51 является зоной разработок экспериментальных летательных аппаратов и системы вооружения.

Въезд в Зону-51.

Советским спутникам-шпионам удалось сфотографировать американскую секретную базу в 1988 году. Эти снимки позже были опубликованы Федерацией американских ученых, затем и гражданские спутники сделали более подробные снимки базы. Но по всем этим фотографиям трудно увидеть что-то еще кроме нескольких баз, ангаров и сухих озер. Поэтому было выдвинуто предположение, что основная рабочая часть Зоны 51 скрыта под землей.

Сухое озеро около «Базы-51».

Также нашлось немало других теорий по поводу истинного предназначения военной базы в пустыне в Южной Неваде. Одни предполагают, что здесь разрабатывают и тестируют различное экзотическое оружие. Другие – что здесь создают технологии для телепортации и путешествий во времени. Третьи – что на этой базе часто происходят контакты с инопланетянами. В 1989 году один из бывших работников Зоны 51 рассказал, что сам лично был задействован в работе с инопланетными летательными аппаратами. Также нашлось немало историй от тех, кто якобы видел летающих над базой неопознанных объектов.