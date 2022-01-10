Таинственная база «Зона 51»

Зона 51 была построена в 1955 году на южном берегу солончака Грум-Лейк. База входит в так называемую Groom box – зону, в которой запрещено осуществлять полеты. По официальным данным, Зона 51 является зоной разработок экспериментальных летательных аппаратов и системы вооружения.
Въезд в Зону-51.
Советским спутникам-шпионам удалось сфотографировать американскую секретную базу в 1988 году. Эти снимки позже были опубликованы Федерацией американских ученых, затем и гражданские спутники сделали более подробные снимки базы. Но по всем этим фотографиям трудно увидеть что-то еще кроме нескольких баз, ангаров и сухих озер. Поэтому было выдвинуто предположение, что основная рабочая часть Зоны 51 скрыта под землей.
Сухое озеро около «Базы-51».
Также нашлось немало других теорий по поводу истинного предназначения военной базы в пустыне в Южной Неваде. Одни предполагают, что здесь разрабатывают и тестируют различное экзотическое оружие. Другие – что здесь создают технологии для телепортации и путешествий во времени. Третьи – что на этой базе часто происходят контакты с инопланетянами. В 1989 году один из бывших работников Зоны 51 рассказал, что сам лично был задействован в работе с инопланетными летательными аппаратами. Также нашлось немало историй от тех, кто якобы видел летающих над базой неопознанных объектов.
В июне 2019 года житель штата Калифорния создал мероприятие в соцсети Facebook, целью которого по его словам было поиск правды о якобы проводящихся на территории военной базы экспериментах над пришельцами. Организатор предлагал участникам мероприятия встретиться 20 сентября возле Зоны 51.
Само мероприятие носило явный шуточный характер, так, например, участники должны были бежать как персонажи аниме из манги Наруто, двигаясь при этом быстрее пуль. К концу июля количество желающих присоединиться к мероприятию, которое называлось «Штурм Зоны 52», было уже более трех миллионов человек. Среди них были Илон Маск, Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, актеры сериала «Секретные материалы» Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.
К дню, когда должен был состояться штурм, военные перегородили дорогу к базе и уточнили, что не потерпят вторжения на ее территорию. На место событий приехали полицейские и журналисты. Из нескольких миллионов предполагаемых участников пришли всего около семидесяти человек. Они пообщались с военными, постояли с плакатами, поснимали видео, посмеялись и разошлись.