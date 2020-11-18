Возле Стоунхенджа появился яркий НЛО (ВИДЕО)

В графстве Уилтшир (Англия) 31 октября 2020 года неподалеку от Стоунхенджа местные жители запечатлели в небе яркий сигарообразный неопознанный летающий объект.

Один из очевидцев события рассказал, что в небе с левой стороны от дороги, он заметил яркий свет. Это больше напоминало искусственный свет. В течение трех минут мужчине удалось снимать загадочный НЛО, а затем тот просто неожиданно исчез.

Графство Уилтшир известно не только частыми появлениями НЛО, в этих местах на посевах пшеницы часто обнаруживают загадочные пиктограммы в виде огромных кругов. Если связать воедино наблюдение НЛО и появление непонятных кругов, то вполне возможно, что в ближайшее время следует ожидать очередное художество на полях.