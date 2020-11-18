Кого Стив Джобс считал действительно умными людьми, и почему это может изменить вашу жизнь

Я знаю множество очень умных людей. Некоторые из них способны цитировать классическую литературу и со знанием дела сравнивают философию Аристотеля и Платона. Другие способны удивить вас тем, насколько хорошо разбираются в том, что происходит в мире. Многие из нас способны дать вам множество очень полезных и дельных советов… И, вместе с тем, практически никого из них нельзя назвать успешным человеком, и тем более таким, который оставил бы свой след в истории.

Но почему? Почему им не удается достичь высот в своих карьерах или удержать на плаву свои компании?

Частично ответ на этот вопрос лежит в том, как именно мы определяем интеллект.

В настоящее время мы привыкли определять высокий интеллект, как сочетание высокого интеллектуального и эмоционального коэффициентов интеллекта. И то, и другое является по большей части врожденными характеристиками – что весьма удобно, так как позволяет нам переложить вину в том, что нам никак не удается добиться успеха, на то, что нам просто не повезло. Ну не родились мы, скажем, с достаточно высоким эмоциональным интеллектом, и тут уж ничего не поделать.

Конечно, какая-то доля истины в этом все-таки есть. Результаты научных исследований говорят нам о том, что между высоким коэффициентом интеллекта и финансовой успешностью во многих случаях есть прямая корреляция. Однако вы и сами отлично знаете, что одного высокого интеллекта недостаточно, так как в этом мире хватает людей с высоким интеллектом, живущим весьма скромно в финансовом плане, и, напротив, немало богатых людей вовсе не являются гениями.

Знаете, что по этому поводу говорил Стив Джобс? «Чтобы добиться успеха, ваш жизненный опыт должен отличаться от остальных».

Недавно я просмотрел видеоролик, в котором молодой Стив Джобс рассказывает зрителям о ключевых характеристиках людей, которых он считает действительно умными.

Я ожидал услышать что-то в духе классического «Они должны искать нестандартные пути решения вопросов», или, скажем, что умные люди «не сдаются на полпути». Однако вместо этого я нашел там один из самых интересных и полезных советов, которые мне когда-либо доводилось слышать.

«Большинство людей, которых я бы назвал действительно умными, умеют видеть вещи в целом – так, словно они, находясь в городе, могут окинуть его взглядом с высоты 80 этажа здания в самом его центре. И пока другие пытаются понять, как им попасть из точки А в точку Б, используя крохотную бумажную карту, они видят путь, которым им нужно избрать, просто перед собою. Видят его целиком».

Джобс весьма наблюдательно подмечает, что умные люди часто замечают связи между информацией – связи, которые кажутся им очевидными, но при этом вводят в полное замешательство всех остальных – просто потому, что они в совершенстве освоили умение видеть окружающий их мир целиком, а не отдельными частями. Они не из тех, кто за деревьями не видят леса.

Это, конечно, звучит замечательно, и, пожалуй, все мы согласимся с тем, что для того, чтобы изменить мир, неплохо бы сперва его четко увидеть. Но как это сделать? Как изменить себя так, чтобы стать одним из тех, кого Джобс считал по-настоящему умными людьми?

Как считал сам Джобс, все дело в уникальном жизненном опыте.

«Ваш жизненный опыт должен существенно отличаться от того, что есть у всех остальных, иначе вы установите те же связи между элементами, что и они, и не будете инноватором. Так что если вам хочется отправиться в Париж и попробовать заработать там на жизнь в качестве поэта – вперед! Или вы можете пожить несколько лет в стране «третьего мира» – лично я вам это очень рекомендую. Вы можете влюбиться в двух людей одновременно. А, скажем, Уолт Дисней принимал ЛСД – вы об этом знали?»

И в его словах действительно есть смысл. Проведенное в 2015 году исследование показало, что открытость к новому опыту довольно неплохо показывает, насколько хорошо человек справляется с ситуациями, требующими от него креативности – креативности, которая является краеугольным камнем успеха любого предпринимателя. Кроме того, я считаю, что любой сколь-либо значительный шаг вверх по карьерной лестнице абсолютно немыслим без настоящих инноваций.

Также исследователи пришли к выводу, что экстраверсия участвовавших в исследовании людей «играла ключевую роль в контексте социальных взаимодействий», что вряд ли может стать для кого-то сюрпризом, но о чем нам не стоит забывать. В общем, результаты этого исследования отлично сочетаются со словами Джобса – люди, которые более открыты к новому опыту и более экстравертированы, чаще всего по собственной воле попадают в самые интересные и нестандартные ситуации в жизни – и в результате получают бесценную перспективу для взгляда на мир.

Также слова Джобса помогают нам понять, почему так много успешных предпринимателей читают буквально запоем. Дивьянк Турахия, 35-летний индийский миллиардер, однажды сказал, что с 15-летнего возраста он читал более 800 часов в год, каждый год без исключения.

Большинство этих людей ценит в книгах даже не столько информацию, которая в них содержится, сколько то, как они меняют их взгляд на мир.

Книги – это самый простой для интроверта способ получить уникальные озарения, формирующие их взгляд на мир. Книги расширяют ваш ментальный кругозор, и поэтому меня вовсе не удивляет, почему человек, прочитавший 100 классических книг по ведению бизнеса, с куда большей легкостью, чем его коллеги, замечает нарастающий тренд или упущенную возможность.

Как и в случае с большинством других отличных советов, когда прочел эти слова Стива Джобса, мой внутренний голос будто сказал в моей голове: «Черт, а ведь он прав».

Какое-то время назад я выполнял ментальное упражнение, в котором пытался понять, что являлось поворотными точками в моей жизни. Спустя некоторое время я понял, что мой путь формировали вовсе не гениальные идеи или потрясающие озарения, а люди.

Я встречал интересного человека. Этот человек испытывал на прочность какие-то из моих ключевых убеждений. Мы делали вместе что-то такое, что я бы никогда даже не подумал делать сам. И в конечном итоге все это оставляло мне такой опыт и жизненные уроки, которые я бы никогда не смог получить сам по себе, и до которых не смог бы додуматься своим умом.

Конечно, вы вовсе не обязаны путешествовать по Африке, чтобы набраться интересного жизненного опыта и иначе взглянуть на мир. Вы вполне можете сделать это с помощью чтения, или, скажем, онлайн-курсов. Мой же способ изменить взгляд на мир в том, чтобы встретить действительно интересных людей, а потом докопаться до того, что именно делает их такими интересными.

Но принцип остается неизменным: если вы хотите быть по-настоящему умными в современном мире, вы должны собрать в себе жизненный опыт, которого нет у ваших «собратьев по племени». Лишь так вы сможете стать одним из тех, кого после назовут провидцами.

Автор: Alan Trapulionis

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