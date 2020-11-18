Сигарообразный НЛО возник в небе над Флоридой (ВИДЕО)

15 ноября 2020 года над Голливудом, в штате Флорида, местные жители наблюдали появление неопознанного летающего объекта сигарообразной формы. Видео с места событий появились в Сети и вызвали жаркие дискуссии среди пользователей.

На записи видно, как в небе возникает сигарообразный летательный аппарат неизвестного происхождения и проносится на расстоянии 100 метров от идущего на встречу самолета.

Фото из открытых источников