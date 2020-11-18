7 отличных вопросов, которые помогут вам завязать разговор с кем угодно

В наши дни самым популярной темой для разговора между знакомыми, полузнакомыми и незнакомыми людьми, пожалуй, является коронавирус. И это, откровенно говоря, не очень хорошо. Разговоры с разными людьми на одну и ту же малоприятную тему могут добавлять дополнительный стресс в и так непростую жизнь. Но на самом деле это вовсе не является неизбежным. С кем бы вы ни говорили, при желании всегда можете перенаправить разговор в другое русло.

Вопрос пандемии, скорее всего, все равно будет так или иначе поднят во время любого разговора, однако лишь от вас зависит, будет ли его обсуждение коротким и ненавязчивым, или же вы будете говорить только о нем – в ущерб собственному настроению и другим достойным обсуждения темам.

Конечно, мы все хотим знать, что происходит в окружающем мире, однако мы живем в крайне, скажем, так интересные времена, и к тому времени, как очередной собеседник пытается обсудить с вами какую-то важную информацию, мы уже и без того ее знаем. Так как же нам сделать разговор с ним более нормальным?

«Когда разговор сползает к тебе коронавируса, используйте эту тему в качестве отправной точки, чтобы перевести разговор на вашего собеседника и то, как он адаптируется к изменившимся жизненным обстоятельствам», — Диана Готтсман, эксперт по современному этикету.

На самом деле у нас есть множество способов сделать обычный разговор замечательным. Ниже вы найдете 7 сильных и осмысленных вопросов, которые вы можете задать во время очередной беседы с друзьями, родственниками или коллегами — будь то лично или во время видеоконференции.

Некоторые из этих вопросов способны стать искорками, из которых разгорятся очень интересные истории, они могут помочь проявиться лучшим личностным качествам вашего собеседника, сделать беседу намного интереснее… и, возможно, даже позволить вам установить более прочную связь с близкими или даже совсем незнакомыми людьми.

1. За что вы больше всего благодарны прямо сейчас, в этот самый момент?

Этот вопрос, как правило, помогает вашему собеседнику заметить что-то хорошее в своей жизни и переключить разговор на обсуждение этого человека, ситуации или вещи вместо того, чтобы и дальше зацикливаться на чем-то плохом (причем таком, что в большинстве случаев он все равно не в силах контролировать – вроде той же пандемии коронавируса).

Вы можете использовать этот вопрос, чтобы, в свою очередь, выслушав собеседника, поговорить о том, что за этот день, неделю или год помогло вам почувствовать себя лучше или более расслабленными. Во времена, когда один кризис следует за другим, мы все равно можем найти в своей жизни что-то такое, что поможем нам почувствовать себя хоть немного лучше. Именно поэтому нам стоит начинать беседу с разговора о наиболее позитивном недавнем жизненном опыте и событиях.

2. Кстати, а чем интересным вы в последнее время занимались?

Это отличная альтернатива привычному и скучному «Как дела?» Это вопрос может помочь вашему собеседнику рассказать вам о чем-то не только новом, но и таком, что вызывает у них сильные положительные эмоции (будь то в работе или хобби), а не говорить в пятый или десятый раз о том, что у него все хорошо (или не очень).

Люди любят рассказывать окружающим о том, что им действительно нравится – будь то новый альбом марок в коллекции филателиста или, скажем, работа над собственной книгой. Интересны большинства людей вовсе не ограничиваются работой, зачастую у них есть весьма интересные хобби и личные проекты, и они обожают рассказывать о том, как они продвигаются.

3. Что в вашей жизни сейчас приятнее всего?

Одним из способов изменить энергетику беседы с негативной на позитивную является переключение ее темы на все хорошее, что происходит в жизни и карьере вашего собеседника. Вы можете использовать и альтернативный вариант этого вопроса, спросив что-то вроде «Как вы сейчас заботитесь о себе?»

Воспользуйтесь этим вопросом, чтобы поговорить о том, как вы можете улучшить ваши жизни и убрать с вашего пути неприятности (те, что поддаются вашему контролю), которые мешают добиться желаемого. Проявляйте здоровый интерес и задавайте уточняющие и наводящие вопросы о том, чем вашему собеседнику в настоящий момент нравится заниматься больше всего.

4. Какие книги вы в последнее время читали? Или, может быть, смотрели какие-то интересные фильмы или сериалы?

Очень многие из нас в последнее время проводят уйму времени дома (а может, и вовсе не выходят из него, разве что за продуктами). Естественно, что в этих условиях место походов в кафе, рестораны и кинотеатры заняли другие, цифровые развлечения. И поэтому в нынешний золотой век стриминга и цифровой дистрибуции у вас с вашим собеседником может быть куда больше общих интересов, чем вам кажется.

Интерес к тому, что собеседник делает в свободное время, может стать отличной завязкой для разговора. Поверьте, разговаривать о том, что интересное вы читаете, смотрите или слушаете, когда вам нужно расслабиться, можно очень и очень долго – и эта сама по себе способна изрядно поднять настроение.

5. А как вы избавляетесь от стресса?

В нынешние непростые времена жизни людей с легкостью наполняются стрессом. Естественно, что каждый справляется с ним по-своему. И если вы зададите вашему собеседнику этот вопрос, то сможете обсудить с ним, как вы разгружаете свой мозг от роящихся в нем дурных мыслей, и что лучше всего помогает вам расслабиться.

6. Как вы себе представляете действительно хорошие выходные?

Стоит вам задать этот вопрос практически любому собеседнику, и, поверьте, вам будет, о чем поговорить. Вы наверняка узнаете о том, как ваш собеседник проводит обычные выходные, чем бы ему действительно хотелось на них заняться, и что сделало бы их и вовсе идеальными. Ну а если вы разделяете хотя бы часть его интересов, этот разговор и вовсе может занять большую часть вечера.

7. Как вы думаете, что вас ждет в будущем?

Этот разговор помогает людям подумать о том, что бы им хотелось изменить в своей жизни и карьере, если бы у них была возможность. Вы можете использовать его, чтобы поговорить о личных и профессиональных жизненных целях, и о том, как вы можете изменить свою жизнь, чтобы побыстрее их добиться.

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Мы живем в очень необычные времена, и поэтому дежурное и привычное «Как ваши дела?» перестало быть подходящим способом завязать разговор. Неважно, общаетесь ли вы лично или по видеосвязи, есть куда лучшие способы завязать разговор. К тому же они позволяют вам поговорить о чем-то еще, кроме коронавируса. Используйте эти вопросы, чтобы укрепить вашу связь с другими людьми, и сделать ее более осмысленной.

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