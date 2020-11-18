Женщина, умершая от рака, вернулась здоровой «из другого измерения»

Анита Мурджани, испытала то, чего большинство из нас никогда не испытает. У нее диагностировали рак, она жила с ним, умерла от него, затем вернулась к жизни и вернулась домой здоровой.

Мурджани боролась с лимфомой Ходжкина четыре года, когда однажды утром она проснулась и совсем не могла двигаться. Ее муж срочно доставил ее в больницу, и ей поставили диагноз лимфома 4B степени. Ее органы отключались, и врачи считали, что ей осталось жить всего 36 часов. В конце концов она потеряла сознание.

Однако она все еще осознавала, что происходило вокруг нее. Она могла слышать своего мужа в холле и наблюдать за его разговорами с врачами. Она могла видеть, как ее брат в отчаяньи садится в самолет в Индии, чтобы он мог приехать и увидеть ее в последний раз в больнице Гонконга. Кроме того, она осознала совершенно другое.