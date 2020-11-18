Таинственный объект промчался мимо МКС. «Черный рыцарь» активизировался?

Неопознанный летающий объект, который, судя по всему, находится на околоземной орбите, всерьез взволновал уфологов и прочих исследователей. Некоторые посчитали, что камера МКС запечатлела печально известного «Черного рыцаря». Об этом сообщает ESOREITER со ссылкой на «Daily Star». (esoreiter.ru)

На видеозаписи, опубликованной 14 ноября на YouTube-канале Doco Mister, видно, как два НЛО на огромной скорости движутся мимо Международной космической станции (МКС). Сначала появляется сферический объект, а за ним в кадр попадает объект цилиндрической формы.

Фото из открытых источников