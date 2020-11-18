Ученые нашли сходство между Вселенной и головным мозгом человека

Ученые из Италии обнаружили весьма значимое сходство между строением Вселенной и головным мозгом человека. Авторы исследования уверены, что мозг человека по сложности очень схож с Вселенной, несмотря на их колоссальную разницу в размерах. Об этом стало известно информационному порталу ESOREITER.

В основе человеческого головного мозга лежит сеть, которая состоит из более чем 69 миллиардов нейронов. Вселенная, например, имеет не менее 100 миллиардов галактик. Исследователи произвели сравнение доли нейронов в головном мозге и скоплений звезд во Вселенной и выяснили, что на них приходится около 30 процентов массы всех систем. Оставшиеся 70 процентов являются компонентами, имеющие неактивные, но вместе с тем важные функции. Например, в головном мозге это вода, а у Вселенной – темная энергия.

В процессе проведенной работы ученые определили спектральную плотность Вселенной и головного мозга. Было установлено, что присутствующие в нейронной сети мозжечка колебания распределяются в точно такой же прогрессии, как распределяется материя в галактиках.